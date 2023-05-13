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İspanyol devi Sevilla, Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakçı'yı gözüne kestirdi!

İspanyol devi Sevilla, Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakçı'yı gözüne kestirdi!

İspanyol ekibi Sevilla'nın, Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'ya transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

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Ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çeken Galatasaray'da sürpriz bir isim yuvadan uçabilir.

Sezon başında Marcao'yu alan ve Victor Nelsson'u bitirmeye yakın olan Sevilla, Galatasaray maçlarını takibe devam etti. Fakat Sevilla'nın ilgisini bu kez de Abdülkerim Bardakcı çekti.

Sürpriz bir hamle yapabilir

İspanyollar, sarı-kırmızılı takımda Marcao'nun boşluğunu fazlasıyla dolduran 28 yaşındaki stoperi gözüne kestirdi. Nelsson için Galatasaray'ın kapısını çalacak Sevilla, Abdülkerim için de sürpriz bir hamle yapabilir.

Galatasaray performansı

Abdülkerim, 26 maçta 3 gol, 2 asistle hücuma da önemli katkı sağladı.

2025'e kadar sözleşmesi var

Galatasaray'ın sezon başında Konyaspor'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki stoperin sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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