BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  EKONOMİ

KOSGEB, deprem bölgesine özel girişimcilik desteği limitlerini arttırdı

KOSGEB, deprem bölgesine özel girişimcilik desteği limitlerini arttırdı

KOSGEB tarafından deprem bölgesindeki işletmelerin faaliyetlerine hızla dönmesi için deprem bölgesine özel olarak girişimcilik desteği limitleri arttırıldı.

Abone ol

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından deprem bölgesine özel olarak girişimcilik desteği limitleri arttırıldı. Desteklerden, resmi kurumlarca iş yerleri, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya tamamen yıkılmış olarak belirlenen işletmelerin yararlanacağı belirtildi. Bu işletmelerin daha önceden KOSGEB desteklerinden faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın Geleneksel Girişimci Destek Programı ve İleri Girişimci Destek Programı çerçevesinde destekleneceği de kaydedildi.

Geleneksel Girişimci Destek Programı çerçevesinde işletmesini kuran girişimcilere 130 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verileceği, istihdam için 100 bin, kuruluş giderleri için 20 bin, girişimcinin veya çalışan personelin alacağı sertifika için 10 bin liraya kadar desteği kullanabileceği bildirildi.

İleri girişimcilere 750 bin TL

İleri Girişimci Destek Programı çerçevesinde işletmesini kuran girişimciler de toplamda 750 bin liraya kadar geri ödemesiz destekten yararlanabileceği duyuruldu. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 600 bin, sağlayacağı istihdam için 100 bin, mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu için 20 bin, kuruluş giderleri için 20 bin, girişimcinin veya çalışan personelin alacağı sertifika için 10 bin liraya kadar destek verilecek.
Depremin hemen ardından bölgedeki işletmelerin 2023 yılı borçlarıyla afette yaşamını yitiren işletmecilerin tüm borçlarını silme kararı alan KOSGEB, Acil Destek Kredisi Programı ile işletmelerin ölçeklerine ve hasar durumlarına bakarak 1,5 milyon liraya kadar finansman imkanı sağladı.
Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği ile KOBİ'lere ve esnafa 300 bin liraya kadar geri ödemesiz konteyner desteği başlatırken işletmelere, konteyner başına 30 bin lira olan destekten 10 konteynere kadar yararlanma hakkı getirdi.

Bunun yanı sıra 75 bin liralık Afet Dönemi İşletme Desteğini başlatarak işletmelerin bakım, tadilat, onarım, personel, ham madde, malzeme, teçhizat, donanım gibi giderlerinin karşılanmasını hedeflediği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Oy kullanmak için memleketlerine giden ailenin aracı tıra çarptı
Oy kullanmak için memleketlerine giden ailenin aracı tıra çarptı
Gözyaşlarına boğuldu çok acı sözler! Tek tesellisi bu yüzük...
Gözyaşlarına boğuldu çok acı sözler! Tek tesellisi bu yüzük...
YSK Başkanı Yener, muhafaza edilen yurt dışı oylarla ilgili sayım hazırlıklarını kontrol etti
YSK Başkanı Yener, muhafaza edilen yurt dışı oylarla ilgili sayım hazırlıklarını kontrol etti
CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan seçim iddiası 86 milyon adına burdan söylemiş olayım
CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan seçim iddiası 86 milyon adına burdan söylemiş olayım
Tunceli seçim sonuçları 2023 Çemişgezek; Hozat, Mazgirt, Nazımiye; Ovacık, Pertek seçim sonuçları 2023
Tunceli seçim sonuçları 2023 Çemişgezek; Hozat, Mazgirt, Nazımiye; Ovacık, Pertek seçim sonuçları 2023
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi! "Ne verdiniz de sizi bu seçimde destekliyorlar"
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi! "Ne verdiniz de sizi bu seçimde destekliyorlar"
ASELSAN, çıtayı "GÖKDENİZ" ile yükseltiyor
ASELSAN, çıtayı "GÖKDENİZ" ile yükseltiyor
Seçim yoğunluğu! Peş peşe otobüsler kalkıyor ek seferler açıldı
Seçim yoğunluğu! Peş peşe otobüsler kalkıyor ek seferler açıldı
GÖKDENİZ'in testleri tamamlandı! Emsalledinden çok daha üstün!
GÖKDENİZ'in testleri tamamlandı! Emsalledinden çok daha üstün!
Akçadağ · Arapgir · Arguvan · Battalgazi seçim sonuçları 2023 Malatya seçim sonuçları
Akçadağ · Arapgir · Arguvan · Battalgazi seçim sonuçları 2023 Malatya seçim sonuçları
Başkentte aşırı yağış nedeniyle su basan metro istasyonları kullanıma açıldı
Başkentte aşırı yağış nedeniyle su basan metro istasyonları kullanıma açıldı
Çin, Avrupa ile ABD'den bağımsız ilişki kurma arayışında
Çin, Avrupa ile ABD'den bağımsız ilişki kurma arayışında