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Başkentte aşırı yağış nedeniyle su basan metro istasyonları kullanıma açıldı

Başkentte aşırı yağış nedeniyle su basan metro istasyonları kullanıma açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, aşırı yağış nedeniyle su basan İstanbul Yolu ve Harikalar Diyarı metro istasyonlarının temizlik çalışmasının ardından kullanıma açıldığını bildirdi.

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EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle M3 Sincan Metro Hattı'nda bulunan İstanbul Yolu ve Harikalar Diyarı istasyonlarına ani su girişi yaşandığı anımsatıldı.

Söz konusu istasyonların yolcu giriş-çıkışına kapatılması nedeniyle insanların mağdur olmamaları için ulaşımın otobüslerle sağlandığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Su tahliyesi, kanalizasyon tıkanıklığı ve çamur temizliği için Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizin yaptıkları yoğun çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kapalı istasyonlar hizmete açılarak normal tren seferlerimiz sorunsuz olarak devam etmektedir. Ayrıca işletme emniyeti ve yolcu güvenliği nedeniyle durdurulan teleferik seferlerine de tekrar başlanmıştır."

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