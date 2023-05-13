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ABD, California’da bir serada kötü koşullarda tarım işçiliği yapan 62 göçmen aile bulundu

ABD, California’da bir serada kötü koşullarda tarım işçiliği yapan 62 göçmen aile bulundu

ABD’nin California eyaletindeki bir seraya yapılan baskında, kötü koşullarda yaşayan 62 göçmen ailenin bulunduğu bildirildi.

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California eyaletinin Monterey idari birimi yetkililerinden Nick Pasculli yaptığı açıklamada, aldıkları ihbar üzerinde eyaletin kuzeyinde bir seraya yaptıkları baskında, havalandırması olmayan barınaklarda kalan ve tarım işçisi olarak çalışan 62 göçmen aile bulduklarını söyledi.

Pasculli, göçmen ailelerin yaşadıkları yerlerin, açık gaz hatları ve elektrik kabloları bulunan, kanalizasyonu olmayan derme çatma barınaklar olduğunu belirterek, göçmenlerden bazılarının ayda 2 bin doları bulan kiralar ödediğini ve 8 aydan uzun süredir burada yaşadıklarını söylediğini aktardı.

Pasculli, müfettişlerin göçmen ailelerin nereli olduğunu henüz belirleyemediğini, ancak bazılarının Meksika'nın Oaxaca eyaletine özgü yerel dil konuştuğunu belirtti.

Göçmenlerin barındıkları yerlerin sağlık ve çevre yasalarına uygun olmadığını kaydeden Pasculli, mülkün sahibine bu kuralları ihlal ettiği her gün için 60 bin dolar para cezası verileceğini söyledi.

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