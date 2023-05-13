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İstanbul'da 62 kaçak göçmen yakalandı! Ev sahibi bedelini ağır ödedi

İstanbul'da 62 kaçak göçmen yakalandı! Ev sahibi bedelini ağır ödedi

İSTANBUL'un Bayrampaşa ilçesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda 62 göçmen yakalandı. Evleri kaçak göçmenlere kiralayan ev sahibi, bunun bedelini ağır ödedi. Mülk sahibi K.T.'ye 355 bin lira para cezası kesildi.

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İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" suçuyla ilgili yürüttüğü çalışmalarda düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları ve ‘şok evleri’ diye nitelendirilen yeni adresler tespit etti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Bayrampaşa’da tespit edilen 7 kaçak göçmen evine 8 Mayıs’ta operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çoğunluğu Ortadoğu ve Asya ülkelerine mensup 62 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 7 evi yasadışı düzensiz göçmenlere kiraya veren mülk sahibi K.T. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan K.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, söz konusu şüpheliye evlerde barındırdığı kaçak göçmen başına 5 bin 740 lira olmak üzere toplamda 355 bin 880 TL idari para cezası kesildi.

Mülk sahibi, polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan sevk edildiği makamlarca “adli kontrol hükümleri“ uyarınca salıverildi. Operasyonda yakalanan 62 düzensiz göçmenin, sınırdışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiği öğrenildi.

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