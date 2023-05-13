Taşınmak için gün sayıyor! Karyağmaz'da son kez sandık kurulacak

Yeniden kalkınması mümkün görülmeyen köylerin taşınmasına ilişkin 2010 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı kapsamında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine taşınmak için gün sayan kırsal Karyağmaz Mahallesi sakinleri, mevcut yerleşim alanında son kez sandık başına gidecek.

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Balıkesir kent merkezine yaklaşık 110, Dursunbey'e 35 kilometre uzaklıktaki, geçmişi 600 yıl öncesine dayanan ve 1940'lı yıllarda bağlı olduğu Mustafakemalpaşa'dan ayrılarak Dursunbey'e bağlanan Karyağmaz'ın Mustafakemalpaşa ilçesine taşınması için çalışmalar tamamlandı.

Türkiye'de bir ilke imza atılan taşınma kararı sonrası, 4 yıllık inşaat çalışmalarının ardından 700 dönüm arazide yeni nesil yerleşim modeli ortaya çıktı.

Mustafakemalpaşa'ya gitmek için gün sayan 25 hane halkı, mahallelerinde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde son kez oy kullanacak.