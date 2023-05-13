Seçimin kaderini onlar belirleyecek diyen Hilmi Daşdemir: Bazılarının kafası karışık

Kamuoyu araştırma şirketi Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP, MHP ve İYİ Parti'de kendilerini milliyetçi ya da ulusalcı olarak niteleyen seçmen kitlesinin dağınık durumda olduğunu ve bazılarının oy verme tercihlerinde kafalarının karışık olduğunu yazdı. Daşdemir'e göre seçime saatler kala milliyetçi, ülkücü seçmenin kararı süreci belirlemede etkili olacak.

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14 mayıs seçimlerine sayılı saatler kala seçimlere ilişkin dikkat çeken bir analiz Kamuoyu araştırma şirketi Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir'den geldi.

tv100 yazarı Daşdemir, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun HDP oylarının tamamına yakınının oylarını aldığını belirtirken, buna karşın CHP, MHP ve İYİ Parti'deki milliyetçi seçmen nezdinde Erdoğan'ın aynı karşılığı alamadığına dikkat çekti.

Bazılarının kafası karışık

"Kendini siyasal kimlik olarak milliyetçi ya da ulusalcı olarak niteleyen seçmen kitlesi ise dağınık durumda, belki de bazılarının kafası karışık." diyen yazar, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İnce'ye yapılan linçten etkilenip Oğan ya da Kılıçdaroğlu’na yöneldiler"

"CHP içerisinde, Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ve PKK’nın desteğini aldığı gerekçesiyle ya da Atatürk düşmanı olarak gördükleri bazı isimlerin CHP listesinden aday gösterilmesi sebebiyle oy vermekten imtina eden bir seçmen kitlesi vardı. Bu seçmen kitlesi önce Muharrem İnce ve partisine yöneldi. Bazıları İnce’ye yapılan saldırılardan etkilenip tekrar CHP’ye döndü. Bazıları da Sinan Oğan’a oy verme eğilimi içerisine girdi. İYİ Parti içerisinde bulunan ulusalcı, ülkücü seçmenlerden de Muharrem İnce’ye oy verme eğilimi içinde olanlar vardı. Bunların da büyük çoğunluğu İnce’ye yapılan linçten etkilenip Sinan Oğan ya da Kılıçdaroğlu’na yöneldiler. Yine İYİ Parti içinden Kılıçdaroğlu’na itirazı olanlar vardı. Bunlar da Sinan Oğan’a yöneldi.

Sonuç itibarıyla Muharrem İnce yarıştan çekildi. Sinan Oğan yarışa devam ediyor. Oğan’a da saldırılar oldu. Ancak, bu saldırılar sınırlı kaldı. Eğer parti olarak İnce ve Oğan ittifak etmiş olsalardı kuvvetle muhtemel yüzde 7 barajını geçip “Bir 3. Yol mümkünmüş” dedirtirlerdi. Bu durum göz ardı edildi.

Nitekim seçime saatler kala milliyetçi, ülkücü seçmenin kararı süreci belirlemede etkili olacak."

Hilmi Daşdemir'in yazısının tamamı