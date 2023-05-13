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Milli para atletler, İtalya'da 6 madalya kazandı

Milli para atletler, İtalya'da 6 madalya kazandı

Para Atletizm İtalya Grand Prix'sinin ilk gününde milli sporcular, 4 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Jesolo kentindeki organizasyona 55 ülkeden 898 sporcu katılıyor. Turnuvanın ilk gününde 15 farklı kategoride düzenlenen yarışlarda milli sporcular, 4 altın, 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Altın:

- Kadınlar 100 metre: Hamide Doğangün

- Kadınlar 400 metre: Hamide Doğangün

- F34 cirit atma: Muhsin Kaedi

- F57 cirit atma: Muhammet Khalvandi


Gümüş:

Kadınlar 100 metre: Zübeyde Süpürgeci

Kadınlar 400 metre: Zübeyde Süpürgeci

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