Kemal Kılıçdaroğlu 'iadesi talep edilmedi' dedi! Adalet Bakanlığı'ndan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması

Adalet Bakanlığı, "15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere, FETÖ elebaşı Gülen’in 27 suçtan iadesi istenmiştir" açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam katıldığı bir canlı yayında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesinin talep edilmediğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan (Gülen'in iadesini) talep etmedi ki. Benim bildiğim kadarıyla talep etmedi." derken, iktidara gelmeleri halinde de Gülen'in iadesini talep edecekleri yönünde çıkışta bulunarak "niye talep etmeyelim?" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası sonrası Adalet Bakanlığı açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "FETÖ elebaşı hakkında 15 Temmuz 2016’daki hain darbe teşebbüsünün hemen ardından 19 Temmuz 2016 tarihinde ilk iade talepnamesi gönderilmiş, 19 Temmuz 2017 ve 3 Kasım 2017 tarihlerinde olmak üzere toplam 7 ayrı iade talepnamesi ABD makamlarına gönderilmiştir. 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere, FETÖ elebaşının 27 suçtan iadesi istenmiştir." denildi.

CHP heyetine bilgilendirme yapılmış

Adalet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 7 ayrı iade talepnamesinin ABD makamlarına iletildiğini belirterek, "Kamuoyu tarafından bilinen gerçeklere ve CHP heyetine bilgilendirme yapılmış olmasına rağmen 'FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iadesinin talep edilmediğini' iddia etmek büyük bir yalan ve gerçekleri görmezden gelmektir." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, FETÖ elebaşı Gülen'den aldıkları talimatlara istinaden darbe teşebbüsünü planlayıp yöneten ve 15 Temmuz gecesinde, darbe teşebbüsünün merkezi olan Ankara Akıncı Askeri Üssü'nde yakalanan 5 sivil FETÖ üst düzey yöneticisinin birbirleriyle ve FETÖ elebaşı Gülen'le irtibatına ilişkin delillerin ABD'ye sunulduğunu ifade edildi.

"FETÖ elebaşı Gülen'in iade dosyalarına ilişkin olarak ABD makamlarınca talep edilen ek bilgiler de eksiksiz olarak gönderilmiştir." bilgisine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"İade süreci kapsamında Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ tarafından 26 Ekim 2016 ve 8 Mayıs 2017 tarihlerinde ABD'ye ziyaretler gerçekleştirilmiş, ABD Adalet Bakanına hitaben 5 Ağustos 2016 ve 14 Şubat 2017 tarihli mektuplar sunulmuş, ayrıca ABD Adalet Bakanı ile 21 Mart 2017 tarihinde telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş; önceki dönem Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül de 12 Haziran 2019 tarihinde ABD’ye ziyaret gerçekleştirmiş, bu vesilelerle pek çok kere FETÖ elebaşının iadesine yönelik haklı taleplerimiz vurgulanmıştır.

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