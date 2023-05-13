Depremzedelerin evlerine girip su sayaçlarını çaldılar

HATAY'ın KIRIKHAN ilçesinde hasarlı evlere giren hırsızlar depremzede vatandaşların su sayaçlarını sökerek çaldılar.

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören binalara giren hırsızlar su sayaçlarını söktü, depremzede vatandaşlar mağdur oldu.

Olay, Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi 333 sokak Turan Şimşek Apartmanı’nda meydana geldi. Hırsızlar, hasarlı binalara girerek depremzede vatandaşların su sayaçlarını sökerek çaldı. Binadaki borulardan sular akarken depremzede vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Evi hasar alınca tahliye edip çadırkentte yaşamaya başlayan depremzede vatandaşlardan Bülent Kızıltaş, “Su sayaçlarımızı çalıp götürmüşler. Emniyete haber verdik sağ olsun geldiler. Yetkililerden yardım istiyoruz. Binalarımıza oturduğumuz evlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz. Zaten depremden çıktık bir travma halindeyiz. Böyle bir olay da olunca gücümüze gidiyor” dedi.

Depremzede vatandaşlardan İsmet Ankay da, “Evimizi barkımızı bıraktık çadırlarda yaşıyoruz. Depremden dolayı mağduruz. Birde hırsızlar binalarımıza gidiyorlar. Bugün yine girdiler su saatlerimizi çaldılar. Evimizin içine kadar sular giriyor. Yani biz devletimizden yardım bekliyoruz. Bir felaketin içindeyiz bir de bunlarla uğraşıyoruz” diye konuştu.