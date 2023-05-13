Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu: 6+1 ittifakının alnı secdelilerine soracağım: Değdi mi?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu dışındaki altılı masa ortaklarına "Ömrünüz boyunca mücadele ettiğiniz CHP’ye payanda oldunuz.. Ömrünüzün ahirinde, CHP’yi 73 yıl sonra iktidar yapmak için didindiniz.. Ömrünüz boyunca yaptığınız mücadeleyi, sonu boş bir heves uğruna heba ettiniz. Değdi mi?” diye sordu.

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14 Mayıs seçimlerine 1 gün kala altılı masanın CHP dışındaki ortaklarına seslenen Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun yazısı olay oldu.

Erdoğan'ın ilk turda kazanacağını savunan yazar, Meral Akşener’e, Temel Karamollaoğlu’na, Ali Babacan’a, Ahmet Davutoğlu’na seçim sonrası söyleyeceklerini, “Olur ya.. Son günde hatalarından dönerler.. Yanlış yapmışız. Biraz geç oldu ama.. Farkına vardık” demelerini bekleyerek seçimin son günü bu satırlarla seslendi:

“Değdi mi? Ömrünüz boyunca mücadele ettiğiniz CHP’ye payanda oldunuz.. Ömrünüzün ahirinde, CHP’yi 73 yıl sonra iktidar yapmak için didindiniz.. Ömrünüz boyunca yaptığınız mücadeleyi, sonu boş bir heves uğruna heba ettiniz. Değdi mi?”

Soracağız, “Başörtü ile ilgili Anayasal güvence oluşturulmasına yönelik Cumhur İttifakının önerisine, CHP komisyonda ‘hayır’ oyu verdi. İyi Parti ‘hayır’ oyu verdi. HDP, ‘hayır’ oyu verdi.. “Genel Kurul’a geldiğinde ‘hayır’ oyu vereceğiz” dediler.. Bu tavır da mı, sizi uyandırmadı..”

Hatırlatacağız:

“Dürüst siyaset iddiasında bulundunuz. Ak Parti’yi beğenmediniz. Çok daha ötesinde, hiçbir ülkede olmayan idealleri tanımlayarak, ilkeli siyaset anlayışını hedeflediğinizi iddia ettiniz. Ama çamurun, rezilliğin, pisliğin, kirli ittifakın en somut örneğine oy istediniz. Başaramadınız. Değdi mi?”

"Kapatma davasına muhatap olmayan partiyi şeytanlaştırdınız"

Önlerine koyacağız:

“50 bin kişinin katili PKK’nın uzantısı HDP’yi ‘Bir siyasi partiyi şeytanlaştırmamak gerekir. Henüz kapatılmadığına göre, anayasal sistemde meşru bir partidir. Aksini kimse iddia edemez’ söylemi ile yanınıza aldınız.. 2012’de kurulan HÜDAPAR’ı ise, son eyleminin 2000’de olduğu öne sürülen bir yapı ile ilintilendirdiniz. Kapatma davasına muhatap olmayan partiyi şeytanlaştırdınız.. 50 bin insanın katili bir örgüt ile.. Bugün dahi askere-polise kurşun sıkan bir terör örgütü ile. 23 yıldır tek eylemini, sizin bile iddia edemediğiniz bir yapıyı, eşdeğer gösterdiniz. İlkesizlikte, kaypaklıkta zirve yaptınız.. Değdi mi?”

"Onların listelerinden aday oldunuz"

Başörtü hakkı, Kur’an öğrenme hakkı, üniversiteye katsayı zulmü olmadan gidebilme hakkı ve daha nice hakları, CHP’ye rağmen, tırnakları ile kazıya kazıya hayata geçiren AK Parti’yi şeytanlaştırıp, bu haksızlıkların, bu zulümlerin hepsinin mimarı CHP ile işbirliği yaptınız. Onların listelerinden aday oldunuz.. Ama yenemediniz. Başaramadınız.. Başaramayacağınızı bile bile, sırf “Bizi hakketmediğimiz halde bakanlık koltuğuna Tayyip Erdoğan oturtmadı. Biz hakkımızla oturduk. Bakın şimdi de, Anadolu’ya çıkıp, bir selam verdik, milyonlar bizim peşimize takıldı. Yeniden yönetime girdik” demek için yaptığınız ihanetler, kurduğunuz kirli ilişkilere rağmen sonuçta başaramadınız, başarılı olamadınız.. Kendinizi ispat sadedinde üstlendiğiniz rol karşılığında halk nezdinde düştüğünüz itibar kaybınıza baktığınızda, ne dersiniz, değdi mi?