Twitter'dan seçim öncesi 'içeriklere erişim' açıklaması

14 Mayıs seçimleri öncesi sosyal medya şirketi Twitter’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Twitter, yarın düzenlenecek seçimler öncesinde bazı içeriklerin sınırlandırılacağını açıkladı.

Bloomberg'in aktardığı habere göre Twitter'ın Küresel Hükümet İlişkileri hesabından yapılan açıklamada, bu adımın mahkeme kararlarına yanıt olduğu ve platformun Türkiye'de erişilebilir kalmasını sağlama amacı taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada içeriklerin dünyanın geri kalanında erişilebilir olacağı ifade edildi.

6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında Twitter'a erişimin kısıtlanması tepkilere yol açmıştı.