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Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında New York’ta anıldı

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında New York’ta anıldı

New York’ta Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

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Türkevi’ndeki programa, Azerbaycan’ın ABD Büyükelçisi Khazar İbrahim, Azerbaycan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yashar Aliyev, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal ile Azeri ve Ahıska Türkleri sivil toplum kuruluşları liderleri katıldı.

Çok sayıda davetlinin de hazır bulunduğu programda, Haydar Aliyev’in Azerbaycan ulusu ve devleti için önemi ve tarihi rolünü anlatan konuşmalar yapıldı.

Konuşmaların ardından Azerbaycanlı dünyaca ünlü piyanist Nargiz Aliyarova, soprano Dilara Ünsal eşliğinde programa katılanlara müzik dinletisi sundu.

Anma programı çerçevesinde Aliyev konulu bir de fotoğraf sergisi açıldı.

Bağımsızlıktan sonra iç savaş tehlikesi yaşayan, Ermenistan'la savaş durumunda olan ve ekonomik krizlerle mücadele eden Azerbaycan'ın başına geçerek kurtarıcı rolü üstlenen Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılı dolayısıyla saygı ve minnetle hatırlanıyor.

Hem Sovyetler hem de bağımsızlık döneminde ömrünü ülkesine ve halkına adayarak Azerbaycanlıların sevgisini kazanan Haydar Aliyev'in hatırası, halkın kendisine verdiği ulusal lider anlamındaki "Umummilli lider" ünvanıyla yaşatılıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2023'u "Haydar Aliyev Yılı" ilan etmişti.

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