Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off: İzmit Belediyespor: 97 - Antalya Güneşi: 62

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin Play-Off finali ikinci maçında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ni konuk eden İzmit Belediyespor maçı 97-62 kazanarak seride durumu 1-1 yaptı.Abone ol
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Aydın Karaçam xx, Murat Genç xx, Sibel Koç xx
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xxx 13, Eda Şahin xx 9, Nur Sezen Yavuz x 4, Derya Kavak x 2, Deniz Aygül xxx 12, Büşra Akgün xx 9, Asiah Monet Jones xxx 15, Candide Öztürk xx 7, Ezgi Manlacı xxx 4, Nuran Tutsak xx 6, Kardelen Gezgin xx 5, Betül Pehlivan xxx 11
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş xxx 6, Çisem İncel x 2, Betül Kutlu x 3, Özge Gonzalez xx, Ceyda Necmiye Bekar x 3, Egesu Kurtyemez xx 11, Mikayla Amari Cowling xxx 16, Lal Kahraman x, Seda Tabakçı xx 8, Fatma Bengisu Ağın x, Sevgi Güleç xxx 13
Başantrenör: Mithat Özciğer
1. Periyot: 31-16 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 46-33 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 70-48 (İzmit Belediyespor lehine)