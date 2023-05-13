Kılıçdaroğlu İnce'ye kumpasta Rusya'yı gösterdi! Memnun olan 4 kesimi Ahmet Hakan yazdı

Muharrem İnce'ye kaset kumpasının arkasında Rusya olduğunu söyleyen KılIçdaroğlu'yla ilgili yazı kaleme alan Ahmet Hakan, bu durumdan memmun olan 4 kesimi paylaştı.

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Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye kaset kumpasında doğrudan Rusya'yı sorumlu tutması şaşkınlıkla karşılandı.

Hem Türkçe hem de Rusça paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Rusları açık açık uyardı.

Herkesin FETÖ'yü işaret ettiği bir ortamda Kılıçdaroğlu'nun sürpriz hedef şaşırtması Ahmet Hakan'ın gündemindeydi.

"FETÖ’cüleri “Bizi temize çıkardı” diye rahatlatmıştır"

"İnce'ye kumpası Ruslar kurmuş" başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını böyle değerlendirdi:

"Ben onu bunu bilmem. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması...

- FETÖ’cüleri “Bizi temize çıkardı” diye rahatlatmıştır.

- Biden’ı “Rusya’ya cephe aldı” diye memnun etmiştir.

- Rusya karşıtı Cengiz Çandar’ın keyfini yerine getirmiştir.

- Batı’nın merkez medyasının acayip hoşuna gitmiştir.

Eğer Kemal Kılıçdaroğlu... Bağlamsız, bağlantısız, mantığa oturmayan Rusya suçlamasıyla, bu tür memnuniyetler oluşturmayı amaçladıysa... Amacına ulaşmıştır diyebiliriz."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı