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Rusya'dan seçime müdahale iddialarına ilişkin açıklama

Rusya'dan seçime müdahale iddialarına ilişkin açıklama

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddialarına Rusya'dan yanıt geldi.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddialarına yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiğimiz yönündeki açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz. Türkiye'deki ana muhalefet adayına bu yöndeki iddiaları ileten her kimse yalancıdır." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi dolaşıma giren montajlar, Deep Fake içerikler ve kasetlerin arkasında Rusların olduğunu iddia etmiş ve şunları kaydetmişti:

 "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirliğinden ve dostluktan yanayız." 

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