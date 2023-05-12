Elazığ'da üreticilere süt sağım makinası desteği

ELAZIĞ ‘Hayvancılık Altyapısını Geliştirme Projesi’ çerçevesinde üreticilere yüzde 70 DAP destekli 100 adet süt sağım makinesi dağıtıldı.

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Elazığ Kovancılar ilçesinde ‘Hayvancılık Altyapısını Geliştirme Projesi’ çerçevesinde üreticilere süt sağım makinası dağıtıldı. Yüzde 70 DAP destekli 100 adet süt sağım makinesi dağıtıldığı program Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, kurum müdürleri, birlik ve oda başkanları ile üreticiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, ''Süt sağımında makine kullanımı süt sığırcılığının en önemli parametrelerinden birini oluşturmaktadır. İlimiz genelinde sağım işlemi büyük ölçekli işletmeler hariç neredeyse tamamen elle yapılmaktadır. Elle sağım işlemi daha fazla iş gücü gerektirmekte, zaman kaybına neden olmakta ve sağılan sütünün hijyenik olmasını engellemektedir. Tüm bu sorunları ortadan kaldırmak adına yüzde 70 DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen 100 adet süt sağım makinasını bugün üreticilerimizle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gerçekleştirilen bu proje sayesinde, işletmelerimizde daha fazla süt sağım makinesi kullanılacaktır. Makineli sağım sayesinde süt sağım işlemi daha kısa sürede tamamlanarak işgücü büyük oranda azalacak, süt verimi artarak, elde edilen süt daha hijyenik olacaktır. İlimiz için büyük önem taşıdığına inandığım Süt Sağım Makinesi Projesinin ilimize ve siz değerli üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.