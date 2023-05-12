Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar: - "Quick Sigorta 6'ncı yaşında da kurulduğu ilk günkü heyecanına sahip ve cesur adımlar atıyor. Küçük bir ekiple başladığımız yolculuğumuz bugün yüzlerce çalışan, binlerce iş ortağıyla devam ediyor"

Abone ol

İlk poliçesini 12 Mayıs 2017 tarihinde düzenleyen Quick Sigorta, 6'ncı yaşını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Sigorta, 81 ilde 4 bin 200 acentesinin yanı sıra 102 Quick Finans satış ağı, 575 anlaşmalı hastane, 223 eksper, 80 avukat ve 2 bin 407 anlaşmalı servisten oluşan ağıyla sektörde sürekli büyüyor.

Geçen yıl Quick Finans ve QPay girişimleriyle finans alanında adından sıkça söz ettireceğinin sinyallerini veren şirket, bu sene de yenilikçi faaliyetlerini sürdürüyor.

Quick Sigorta, iştiraki Maher Holding'in 2023'ü "değişim, dönüşüm, etkileşim" yılı ilan etmesi ve finans sektöründe yarattığı iklim ve yatırımları sayesinde 6'ncı yaşına giriş yaptı. Şirket, Fatura Koruma Sigortası, Eğitim Koruma Sigortası, Kira Koruma Sigortası, Poliçe Prim Kredisi gibi özelleştirilmiş ürünlerle de hizmet yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

- "Quick Sigorta bundan sonra da sektöre liderlik edecek"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, şirketin 6'ncı yaşında da kurulduğu ilk günkü heyecanına sahip olduğunu ve cesur adımlar attığını bildirdi.

Küçük bir ekiple başladıkları yolculuğun bugün yüzlerce çalışan, binlerce iş ortağıyla devam ettiğini kaydeden Yaşar, şu bilgileri verdi:

"Emin adımlarla, tüm hedeflerimizi harfiyen gerçekleştirerek ve sınırlarımızı zorlayan bir cesaret örneğiyle geride altı yıl bıraktık. Maher Holding Sigorta Grubu olarak hayallerimiz çok büyük. Bu hayallere ulaşırken amiral gemimiz ise Quick Sigorta oldu bugüne kadar. Quick Sigorta’nın gerek geleceğin teknolojilerine yaptığı yatırımlar gerekse spora ve sanata destek vererek yaratıcılıktan beslendiği tüm kanallar sayesinde, bundan sonra da sektöre liderlik edeceği atılımları olacak.



6 yıl boyunca bize inanan, güvenen, bizimle birlikte olan, sevgi duyan, yüreklendiren tüm meslektaşlarımıza, aracılarımıza, eksperlerimize, iş ortaklarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza binlerce kez teşekkürlerimi sunuyorum."

- "Quick Sigorta sadece bir sigorta şirketi değil"

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da bir sigorta şirketinden fazlası olduklarını belirterek, "Şirketimizin vizyonu sigorta ve finans sektörünü bir araya getiren, bunu yaparken dijitalleşmenin tüm nimetlerinden faydalanarak yepyeni satın alma davranışları geliştiren bir bakış açısına sahip." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta'nın kurulduğu günden beri yüksek enerjisi ve koşullara hemen ayak uydurabilen yaratıcılığıyla sektörün dikkat çeken isimlerinden olduğunu kaydeden Özsoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu da bize başarıyı getiriyor. Öyle ki 2022'deki ve hala devam eden ekonomik dalgalanmalara rağmen sektörde özkaynak büyüklüğünde 7'nci sıraya gelmiş durumdayız. Bilanço karlılığı anlamındaysa sektörde ikinciyiz. Pazar payımız yüzde 3,3'e ulaştı. Koşullar ne olursa olsun durmadığımız gibi geliştirmelerimize devam ediyoruz. Yeni iştiraklerimiz, yatırımlarımız ve ürünlerimizle yeni yaşımızda da büyümeye devam edeceğiz."