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Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşlarını üzecek anket! Muharrem İnce'nin oyları bakın kime yarıyor?

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, seçime 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. Haftalardır "çekil" baskısı yapanlar bu çekilmeden de memnun olmadı. Çünkü anketler onları memnun etmedi. Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, Muharrem İnce'ye oy verecek olanların, İnce'nin çekilmesi sonrası kime oy vereceklerini açıkladı.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs 2023 seçimlerini kazanabilmesinin tek yolu Muharrem İnce'nin çekilmesi olarak gösterildi...

CHP yandaşı gazeteciler öyle diyordu düne kadar. Fatih Portakal, Nevşin Mengi, Ayşenur Arslan, Özlem Gürses, Şirin Payzın ve Halk TV, Tele 1 gibi televizyonlar... Hatta Merdan Yanardağ ile Can Ataklı, İnce'nin çekilmesi için zaman zaman küfüre varan hakaretler ediyordu.

İstedikleri oldu Muharrem İnce çekildi...

Amma gelin görün bu çekilme yetmedi, yetmiyor. O yüzden ateşleri sönmüyor, o yüzden Muharrem İnce'nin seçim gününe iki gün kala çekilmesine hala kızıyorlar...

Neden Peki? Nedenini anket sonuçları söylüyor. Optimar anket sonuçları Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesine katkı sağlamayacağını söylüyor.

Optimar'ın yeni anketinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda ipi göğüsleyeceğini söylüyor. Hilmi Daşdemir Hadi Özışık'ın Youtube kanalında canlı yayındaydı.

Hilmi Daşdemir'in açıklamalarının tamamını izlemek için tıklayın...

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