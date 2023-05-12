Seçime 2 gün kala Optimar'dan bomba anket! Hilmi Daşdemir "Allah mahcup etmesin" diye paylaştı
14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 2 gün kala Optimar Araştırma'nın cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili anket sonuçları çıktı. Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, sonuçları "Rabbim mahcup etmesin inşallah." notuyla paylaştı. Optimar anketine göre seçim ilk turda bitiyor. İşte ayrıntılar...Abone ol
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 2 gün kala yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. 9-11 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde 5 bin 950 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Optimar anketine göre cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitiyor.
Hangi aday ne kadar oy alıyor?
Hilmi Daşdemir, Optimar Araştırma'nın anketini "Rabbim mahcup etmesin inşallah" notuyla paylaştı. Optimar anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.4, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.7, Sinan Oğan yüzde 3.4 ve Muharrem İnce yüzde 1.5 oy alıyor.