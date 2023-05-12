Pelin Çift kiminle evli eşi Okan Akbaş kimdir, neden gündem oldu?

Deneyimli sunucu ve haberci olan Pelin Çift sık sık özel hayatı ile gündem oluyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve gençlerin buluştuğu programda sunucu olan Pelin Çift aslen İzmirli ve şu anda 44 yaşında. Pelin Çiftin'in eşi ise Okan Akbaş'tır. Peki Okan Akbaş ne iş yapıyor?

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Pelin Çift aslen nereli, kaç yaşında, evli mi, eşi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Pelin Çift eşi Okan Akbaş'la olan evliliğini detayları ile Pelin Çift'in Instagram hesabı da merak konusu. İşte Pelin Çift kimdir, aslen nereli, kaç yaşında eşi Okan Akbaş kimdir ne iş yapar sorularının yanıtları...

Pelin Çift 1978 yılında İzmir’de doğmuştur. Aslen İzmir'li olan Pelin Çİft Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'ni bitirdi. Sonra da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde “Özel Televizyonların Yapısal Özelliklerinin Haber Oluşumuna Etkilerini İnceleme” adlı Fransızca tez yazdı.

Fransızca ve İngilizce bilen Pelin Çift, 2009 yılında Okan Akbaş ile evlendi. Pelin Çift'in Ömer (d.2012) adında bir oğlu vardır. Pelin Çift eşi, kocası Okan Akbaş ile ilgili olarak verdiği bir röportajda eşinin başka bir sektörden olduğunu söylemişti. Pelin Çift mutlu bir evlilği olduğunu vurgusunu yapmıştı. Eşinin kendi programlarını izlediğini söyleyen Pelin Çift birlikte vakit geçirdiğimizde medyadan bahsetmiyoruz demişti.

1997 yılında NTV ekranlarında hava durumu sunuculuğu ile televizyonculuğa başladı. Daha sonra NTV haber sunuculuğuna terfi ederek 2 sene haber sundu. 2001 krizinde işten çıkarılınca işsiz kaldı ve yüksek lisansını tamamlamak üzere Galatasaray Üniversitesi’nde radyo televizyon gazeteciliği bölümünde okumaya başladı. Yüksek lisans biterken Paris’te Sorbonne Üniversitesi’ne kabul edildi, Tam Fransa’ya gidecekken Sky Türk kuruldu. Orada işe başladı. Pelin Çift NTV’den sonra sırasıyla 2003-2004 yılları arasında SkyTürk, 2004-2009 yılları arasında CNN Türk ve 2009 yılında HaberTürk kanallarında sunuculuk hayatına devam etti. Son olarak HaberTürk kanalında Öteki Gündem adlı programın sunuculuğunu yaptı. 2014 yılına kadar HaberTürk kanalında Medya Kritik programını hazırlayıp sundu.

2013 yılının Ekim ayında Show TV’de 31 Aralık 2013 gecesine kadar yayınlanan “Bir Milyon Kimin?” adlı bilgi yarışmasında, yarışmanın jüri üyeleri Bülent Özveren, Okan Bayülgen ve Gülben Ergen olurken yarışmanın sunucusu Pelin Çift, Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk görevi yaptı. 2015 yılında ocak ayından itibaren TRT 1’de Pelin Çift ile Gündem Ötesi programını sunmaktadır. Pelin Çift aynı zamanda TRT'de yayınlanan gündüz kuşağı programı İyi Fikir'i desunmaktadır.