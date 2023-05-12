BIST 4.850
DOLAR 19,58
EURO 21,59
ALTIN 1.266,45
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da yaklaşık 1,5 ton kaçak sigara tütünü ele geçirildi

İstanbul'da yaklaşık 1,5 ton kaçak sigara tütünü ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 1 ton 450 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Eyüpsultan ve Pendik'te kaçak tütün ve sigara filtreleri gibi ürünlerin nakliye araçlarıyla farklı illere sevk edildiğini belirtti.

Eyüpsultan'da bir depo ve Pendik'te bir araca eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Adres ve araçta yapılan aramalarda, 1 milyon 950 bin boş makaron, 1 ton 450 kilogram kaçak sigara tütünü ve 3 milyon 87 bin 360 sigara filtresi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 28,6 arttı
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 28,6 arttı
Mustafa Destici'den Muharrem İnce açıklaması
Mustafa Destici'den Muharrem İnce açıklaması
Bursa'da Togg sahneye çıktı
Bursa'da Togg sahneye çıktı
Erdoğan'dan seçim mesajı 15 Temmuz vurgusu! "Hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız"
Erdoğan'dan seçim mesajı 15 Temmuz vurgusu! "Hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız"
Sivas'a MR cihazı müjdesi! Ay sonunda çekimler başlıyor
Sivas'a MR cihazı müjdesi! Ay sonunda çekimler başlıyor
Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği değişti
Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği değişti
Memleket Partisi'nde istifalar sürüyor! Kırıkkale'de gençlik kolları AK Parti'ye geçti
Memleket Partisi'nde istifalar sürüyor! Kırıkkale'de gençlik kolları AK Parti'ye geçti
Ece Üner kaç yaşında, aslen nereli? Ece Üner kiminle evli, kocası da çok ünlü
Ece Üner kaç yaşında, aslen nereli? Ece Üner kiminle evli, kocası da çok ünlü
AK Parti kadın milletvekili adayına Adana'da tehdit! "Burada dolaşmayın kafanıza mermi yersiniz"
AK Parti kadın milletvekili adayına Adana'da tehdit! "Burada dolaşmayın kafanıza mermi yersiniz"
Toplam ciro endeksi martta yıllık bazda yüzde 59,4 arttı
Toplam ciro endeksi martta yıllık bazda yüzde 59,4 arttı
Kulak ağrısı için hastaneye gitti, kulağından kene çıktı!
Kulak ağrısı için hastaneye gitti, kulağından kene çıktı!
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyede
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyede