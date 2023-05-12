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Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyede

Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyede

Kocaeli merkezli 3 ilde, internette karavan ve konteyner satışına ilişkin sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, internet sitelerinde ucuz fiyata satılık konteyner ve karavan ilanı vererek 13'ü depremzede 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla dün Kocaeli, İstanbul ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin, Cumhuriyet savcılığındaki sorgu ve işlemleri devam ediyor.

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