BIST 4.850
DOLAR 19,58
EURO 21,59
ALTIN 1.266,45
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

Muharrem İnce'nin çekilme kararının perde arkası aralandı Ankara'da bir otelde

Muharrem İnce'nin çekilme kararının perde arkası aralandı Ankara'da bir otelde

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararının perde arkasını Sözcü yazarı Aytunç Erkin paylaştı. Erkin İnce'nin çekilme kararını 10 Mayıs akşamı Ankara'da bir otelde kurmaylarıya yaptığı toplantıda aldığını yazdı.

Abone ol

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin çekilme kararı seçime iki gün kala gündeme oturdu. 

İnce'nin sürpriz hamlesinin baş döndüren perde arkasını Sözcü yazarı Aytunç Erkin, "İnce, çekilme kararını oteldeki toplantıda verdi" başlıklı yazısında aktardı.

Montajlanmış kaset çıktı programlar iptal oldu

İzmir ve Manisa programlarını sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiğini belirten yazar, "Çünkü O gün troll hesaplardan montajlanmış sahte bir kaset piyasaya sürüldü ve İnce çok sinirlendi. Yakın çevresi, ilk önce midesinin rahatsızlandığını sonra tansiyonun çıktığını ve sol tarafına ağrı girdiğini söyledi. Mitingler iptal edildi ve Ankara'ya doğru yola çıkıldı" ifadelerine yer verildi.

Ardından İnce'nin sosyal medya hesabından savcıları göreve çağırarak FETÖ'cülerin sahte dekont ve videolarla kendisine kumpas kurduğunu yazdı.

Gece: Basını çağırın açıklama yapacağım

Muharrem İnce ve 11 kurmayının Ankara'da bir otelde toplandığını yazan Erkin, toplantıda yaşananları böyle paylaştı:

"İnce toplantıda herkesin fikrini sordu ve sekiz kişinin değerlendirmesi şu oldu: “Anketlere göre ikinci tura kalamıyoruz. Çekilmek daha doğru olacak.” Bu cümleleri duyan İnce'nin ilk tepkisi çarpıcıydı: “Tamam o zaman. Basını çağırın açıklama yapalım.” Bu fikre kurmaylar itiraz etti. Parti kurullarında yapılacak toplantı sonrası yapılacak açıklamanın daha doğru olacağını söylediler. İnce o anda, o gece kararını vermişti."

Aytunç Erkin'in yazısının tamamı

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İşte en son anketler! İlk turda biter diyenler kim? Partilerin oy oranları ne kadar?
Foto Galeri İşte en son anketler! İlk turda biter diyenler kim? Partilerin oy oranları ne kadar? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dış ticaret haddi Mart ayında 86,4 oldu
Dış ticaret haddi Mart ayında 86,4 oldu
Adana'da otomobilin ses sisteminden kilolarca esrar çıktı
Adana'da otomobilin ses sisteminden kilolarca esrar çıktı
Merdan Yanardağ kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Merdan Yanardağ evli mi?
Merdan Yanardağ kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Merdan Yanardağ evli mi?
ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları sona erdi
ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları sona erdi
NBA'de konuk olduğu Suns'ı farklı yenen Nuggets, finale yükseldi
NBA'de konuk olduğu Suns'ı farklı yenen Nuggets, finale yükseldi
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
POMEM müracaatlarında yaş şartı değiştirildi
POMEM müracaatlarında yaş şartı değiştirildi
12 Mayıs 2023 dolar, euro yükseliyor! Bitcoin resmen çakıldı son fiyatlar
12 Mayıs 2023 dolar, euro yükseliyor! Bitcoin resmen çakıldı son fiyatlar
Dünyada bir ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı: 7 bin metreden hedefi tam isabetle vurdu!
Dünyada bir ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı: 7 bin metreden hedefi tam isabetle vurdu!
Fatih Portakal Muharrem İnce'yi topa tuttu! 'Dürüst değil, gene seçmenini yarı yolda bıraktı'
Fatih Portakal Muharrem İnce'yi topa tuttu! 'Dürüst değil, gene seçmenini yarı yolda bıraktı'
Merdan Yanardağ ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu suikast iddiası gündeme oturdu
Merdan Yanardağ ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu suikast iddiası gündeme oturdu
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı