Muharrem İnce'nin çekilme kararının perde arkası aralandı Ankara'da bir otelde

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararının perde arkasını Sözcü yazarı Aytunç Erkin paylaştı. Erkin İnce'nin çekilme kararını 10 Mayıs akşamı Ankara'da bir otelde kurmaylarıya yaptığı toplantıda aldığını yazdı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin çekilme kararı seçime iki gün kala gündeme oturdu.

İnce'nin sürpriz hamlesinin baş döndüren perde arkasını Sözcü yazarı Aytunç Erkin, "İnce, çekilme kararını oteldeki toplantıda verdi" başlıklı yazısında aktardı.

Montajlanmış kaset çıktı programlar iptal oldu

İzmir ve Manisa programlarını sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiğini belirten yazar, "Çünkü O gün troll hesaplardan montajlanmış sahte bir kaset piyasaya sürüldü ve İnce çok sinirlendi. Yakın çevresi, ilk önce midesinin rahatsızlandığını sonra tansiyonun çıktığını ve sol tarafına ağrı girdiğini söyledi. Mitingler iptal edildi ve Ankara'ya doğru yola çıkıldı" ifadelerine yer verildi.

Ardından İnce'nin sosyal medya hesabından savcıları göreve çağırarak FETÖ'cülerin sahte dekont ve videolarla kendisine kumpas kurduğunu yazdı.

Gece: Basını çağırın açıklama yapacağım

Muharrem İnce ve 11 kurmayının Ankara'da bir otelde toplandığını yazan Erkin, toplantıda yaşananları böyle paylaştı:

"İnce toplantıda herkesin fikrini sordu ve sekiz kişinin değerlendirmesi şu oldu: “Anketlere göre ikinci tura kalamıyoruz. Çekilmek daha doğru olacak.” Bu cümleleri duyan İnce'nin ilk tepkisi çarpıcıydı: “Tamam o zaman. Basını çağırın açıklama yapalım.” Bu fikre kurmaylar itiraz etti. Parti kurullarında yapılacak toplantı sonrası yapılacak açıklamanın daha doğru olacağını söylediler. İnce o anda, o gece kararını vermişti."

Aytunç Erkin'in yazısının tamamı