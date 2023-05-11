Fatih Portakal Muharrem İnce'yi topa tuttu! 'Dürüst değil, gene seçmenini yarı yolda bıraktı'

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine en dikkat çeken tepki Fatih Portakal'dan geldi. "Muharrem İnce kesinlikle samimi değil. Kafasında başka bir şeyler var" diyen Fatih Portakal, "2018'deki gibi seçmenlerini yarı yolda bıraktı! Tıpkı 2018 yılındaki 'adam kazandı' gibi şimdi 'adam çekildi'..." ifadelerini kullandı.

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Sözcü TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle ilgili çok ilginç bir çıkış yaptı. İnce'nin çekilme kararını memleket meselesi değil oy oranı olduğu yorumunda bulunan Portakal, İnce'yi samimi bulmadığını söyledi.

Bunların hepsi 1 ay önce de vardı!

Muharrem İnce hakkında, "Kafasında başka bir şeyler var" diyen Portakal, şu ifadeleri kullandı: "Öyle güzel bahane uyduruyor ki Muharrem İnce. Olmayan kaset diyor, olmayan fotoğraf. Ya arkadaş tamam da, araba dediğin olay, olmayan dekont dediğin olay 1 ay önce dediğin olay. Seçime 72 saat kala, o görüntülerin sahte olduğunu da söylüyorsun.

Ayrılma sebebi oy oranı...

- Demek ki ayrılma sebebi bunlar değil. Ayrılma sebebi ne biliyor musunuz, oy oranı. Yüzde 1,5 bile oyu yoktu. Bu şekilde ayrıldı. Arkasından gelen seçmenleri yine yarı yolda bıraktı. Bahanesi çok kuvvetli. 'Memleket meselesi' diyor. 72 saat kala mı aklınıza geldi memleket meselesi. Sizi aylardır çağırıyorlar.

Kafasında başka bir şeyler var

- 1 haftada ne değişti. 72 saat sonra seçime gideceğiz ve seçmenlerinizi yarı yolda bıraktınız. Tıpkı 2018 yılındaki gibi, 'adam kazandı' gibi şimdi 'adam çekildi'. Bahanesi de kalmasın diye. Kesinlikle samimi değil. Kafasında başka bir şeyler var.