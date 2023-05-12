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12 Mayıs 2023 dolar, euro yükseliyor! Bitcoin resmen çakıldı son fiyatlar

12 Mayıs 2023 dolar, euro yükseliyor! Bitcoin resmen çakıldı son fiyatlar

12 Mayıs 2023 dolar ve euroda yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda 30 bin sınırını aşan Bitcoin resmen çakıldı. Seçim sonrası döviz kurlarında yükseliş olacağı tahmin ediliyor.

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12 Mayıs 2023 Dolar, Euro, kripto para piyasasında neler oluyor? 

Bugün dolarda ibre yukarı yönlü. 19,5717  liradan alınan dolar 19,5777 satılıyor.

Euro ise 21,4646 liradan alınıyor, 21,4753 liradan satılıyor.

Bitcoin ve altcoinler

Lider kripto para Bitcoin 26.148,00 dolardan, Türk lirası karşısında ise 511.871 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.749, BNB(BNB) 302,Dogecoin (DOGE) 0,0698 dolar civarlarında bulunuyor. 

Seçim sonrası yükseliş var

Bloomberg'in alım satım opsiyon fiyatlamalarından yaptığı hesaplamalara göre, türev işlemciler dolar/TL'nin üçüncü çeyrek sonunda 26 seviyesine yükselmesini muhtemel görüyor.

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