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DSÖ'den "maymun çiçeği" virüsü müjdesi! Acil durum sona erdi

DSÖ'den "maymun çiçeği" virüsü müjdesi! Acil durum sona erdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsünün neden olduğu uluslararası halk sağlığı acil durumunun sona erdiğini duyurdu.

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, DSÖ'nün küresel sağlık sorunları gündemiyle düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Temmuz 2022'de dünya genelinde hızla yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle "uluslararası düzeyde endişe uyandıran bir halk sağlığı acil durumunu" ilan ettiğini anımsatan Ghebreyesus, "Maymun çiçeği virüsü nedeniyle 111 ülkeden 87 bin vaka ve 140 ölüm DSÖ'ye bildirildi." dedi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsünde son üç ayda, önceki üç aya kıyasla yüzde 90 daha az vaka görüldüğünü kaydetti.

DSÖ Acil Durum Komitesi'nin dün maymun çiçeği virüsü gündemiyle toplandığını hatırlatan Ghebreyesus, "Komite bana birden fazla ülkede görülen maymun çiçeği virüsünün artık uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumunu temsil etmediği yönünde tavsiyede bulundu. Ben de bu tavsiyeyi kabul ettim ve maymun çiçeği virüsünün artık küresel bir sağlık acil durumu olmadığını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Ancak Kovid-19 salgınında olduğu gibi, bu, hastalığın bittiği anlamına gelmiyor." dedi.

Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsünün, proaktif ve sürdürülebilir bir yanıt gerektiren önemli sağlık sorunları oluşturmaya devam ettiğini ve Afrika dahil tüm bölgelerde etkisini sürdürdüğünü de söyledi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, Ocak 2022'den bu yana dünya genelinde 86 binden fazla hastalık vakası bildirilirken, aynı zaman aralığında 119 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü, geçen yıl hastalığın adını "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "mpox" olarak değiştirdi.

"Maymun çiçeği" terimi aşamalı olarak kaldırılırken, her iki ismin de bir yıl boyunca aynı anda kullanılacağı ifade edildi.

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