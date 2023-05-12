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Blinken, Kuveyt Dışişleri Bakanıyla bölgesel ve ikili konuları görüştü

Blinken, Kuveyt Dışişleri Bakanıyla bölgesel ve ikili konuları görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Al Sabah ile bölgesel konular ve ikili işbirliğini görüştü.

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Kuveyt Dışişleri Bakanı Al Sabah, Washington temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, "İki bakan, ABD-Kuveyt stratejik ortaklığının kalıcılığını vurgulayarak, bir dizi ortak çıkar üzerine işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı." denildi.

Blinken’ın Kuveyt’in Sudan'dan Amerikan vatandaşlarının tahliyesine yönelik desteği için Al Sabah’a teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, bakanların Suriye’deki Beşar Esed rejiminin Arap Birliğine dönüşü ve Suriye krizini de ele aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Blinken, Suriye krizini tartışırken, BM Güvenlik Konseyinin 2254 nolu Kararı ile uyumlu bir siyasi çözüme doğru ilerlemenin önemini vurgulayarak, ABD'nin kalıcı bir siyasi çözüme doğru gerçek ilerleme kaydedilene kadar Esad rejimiyle ilişkilerini normalleştirmeyeceğini vurguladı." denildi.

İran'ın uluslararası sulardaki tankerlere el koyması konusunun da ikili tarafından görüşüldüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, Blinken’ın İran'ın gemilere yönelik tacizlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bölgesel güvenlik ve istikrara zarar verdiğini belirttiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlar ayrıca Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın kendini savunmasını destekleme çabalarını; bölgede ve dünyada insani yardım önceliklerini destekleme ihtiyacını da ele aldılar." ifadeleri kullanıldı.

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