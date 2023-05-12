Memur maaşları temmuz ayı ne kadar olacak liste netleşiyor polis öğretmen uzman doktor

Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını söylemedi. Peki orta seviyede maaş alan memur maaşları ne olacak? Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram, memur maaş artışıyla ilgili beklenen senaryoyu anlattı.

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Kamu çalışanları maaşları temmuz ayında köklü bir şekilde değişiyor. Artış en düşük maaşta yüzde 85'i bulacak. Peki üstünde maaş alanların maaşı ne kadar artacak? Merak edilen soruya Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram cevap verdi.

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Bayram, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Masada TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in taleplerinin tamamen kapsamak ve üzerine çıkmak sureti ile rekor bir zam yapıldı. İşçinin talebi 15 bin TL taban aylığı bunun yanında yüzde 45'lik bir zam, ikini altı ay ve sonraki yıl için de yüzde 5 zam artı enflasyon farkıydı.

"Yüzde 45 referans bir değer"

Devletimiz bunun çok üzerine çıkarak en düşük kamu işçisinin brüt maaşını 15 bin TL'ye çıkardı. bunun üzerinde maaş alanların da 15 bin TL brüt maaştan aşağı inmemek şartıyla tüm kamu işçilerinin maaşlarına yüzde 45 zam yapmış oldu. Burada yüzde 45 referans bir değer olmakla birlikte hem enflasyonun hem de bizlerin tahmin ettiği sosyal refah payı artışının çok üzerinde bir tutardır. İlk 6 ayın enflasyonunun yüzde 20'ler, sosyal refah payı artışının yüzde 10 olacağından bahsetmiştik. Kamu işçilerine yüzde 25'ler düzeyinde sosyal refah payı artışı oldu.

Tüm çalışanların talepleri karşılanacak

Haliyle tüm çalışanlar da aynı seviyede kendi maaşlarına bir artış yapılacağı beklentisine girdi. Ben tüm çalışanların taleplerinin karşılanacağını ve sayın Cumhurbaşkanının dediği üzere memurlara artış yapılacağını düşünüyorum.

En düşük memur maaşı 11 bin 848 TL seviyesinde. Bu tutar 22 binler seviyesine çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalarda kamu işçilerine yapılacak zam kadar memurlara artış yapılacağı belirtildi.



Detaylarının belli olmadığı ve bu kanuni düzenleme ile yapılacağı için 22 bin TL seviyesinin net maaş olarak dikkate alınabileceğine yönelik bir senaryo da mevcut. En düşük memur maaş 22 bin TL net seviyesine çıkarsa yüzde 85'lik bir artış yapılmış oluyor.

Sadece en düşük maaş alanlara yapılır

Yüzde 85'lik bir artış olması da mümkün ama bu artışın sadece en düşük maaş alanlara yapılabileceğini düşünüyorum. Yani burada sayın Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşlarına kademeli artış yapılacağını söylemişti. Eğer bu artış yüzde 85 net maaş üzerinden olacaksa en düşük maaş alanların aylıkları bu seviyeye gelir. Daha yüksek maaş alanlara kademeli bir şekilde artış olur. Ancak en yüksek maaş alan dahi yüzde 45'lik bir artış alır.

"30 bin TL alan 43 bin 500 TL net maaş alır"

Yani 30 bin TL net maaş alan bir kişi 43 bin 500 TL net maaş almış olur. Düzenlemenin detayları daha ortaya çıkmadı, benim tahminim tüm maaşlara yüzde 45 zam yapılabileceği ve taban memur maaşının brüt 22 bin TL olacağıdır. Yüzde 45'lik bir artış rekor bir artıştır. Devletimiz tüm beklentilerin önüne geçmiştir. Bu tutarın tüm çalışanlarda büyük bir memnuniyet ile karşılanacağını düşünüyorum.

Yapılması gereken zam yüzde 20 enflasyon oranı artı sosyal refah payı artışıydı. Yüzde 20 enflasyon ise 6 aylık enflasyon tahminimizdi. Yüzde 10'lar seviyesinde refah payı artışını tahmin ediyorken şu anda en az yüzde 25 seviyesinde refah payı artışı yapılacağının müjdesi verilmiş oldu. Tüm memurlarımıza, emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum."