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Çin Japonya'ya dostluk eli uzatıyor

Çin Japonya'ya dostluk eli uzatıyor

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın, Japon mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa'ya, Japonya'yı ziyaret etmek isteğini bildirdiği aktarıldı.

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Doğu Asya'da komşu Çin ve Japonya, 1978 Barış ve Dostluk Anlaşmasının 45. yıl dönümünde ikili ilişkilere ivme kazandırmayı planlıyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, 2 Nisan'daki Pekin ziyaretinde mevkidaşı Çin Gang ile bir araya gelerek ikili ilişkileri ele aldı.

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, görüşmede, Hayaşi'nin daveti üzerine Bakan Çin'in, komşu Japonya'yı ziyaret etme isteğini beyan ettiği ancak bu isteğin kamuoyuna duyurulmadığı aktarıldı.

Ziyaret için en muhtemel dönemin 2023 yılının ikinci yarısı olabileceği belirtiliyor.

Görüşmede, yüksek düzeyli ekonomik diyalog sürecine yeniden dönülmesinin ele alınması bekleniyor.

En son 2020 yılının sonbaharında önceki Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'yı ziyaret etmişti.

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