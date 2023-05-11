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Millet İttifakı tekrar toplandı! Muharrem İnce için mi toplanıldı?

Millet İttifakı tekrar toplandı! Muharrem İnce için mi toplanıldı?

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının yer aldığı Millet İttifakı'nın toplantısı başladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde parti genel merkezindeki toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. 

Muharrem İnce için mi toplanıldı?

Gazeteciler Levent Gültekin ve Özlem Gürses, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yarın Millet İttifakı'nın Ankara'daki mitingine katılacağını iddia etti.

Levent Gültekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi aldığım bir habere göre Muharrem İnce, Millet İttifakının yarın Ankara’daki mitingine katılmayı kabul etmiş" ifadelerine yer verdi. 

TV 5 yayınındaki "Sayın İnce, aldığı bir davetle kurmaylarıyla birlikte Ankara'daki mitingde olabilir gibi geliyor bana" değerlendirmesini paylaşan Özlem Gürses, "Tam da söylediğim gibi… Sn Muharrem İnce yarın Millet İttifakının büyük Ankara Mitingine katılmayı kabul etti…" dedi.

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