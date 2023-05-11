Adana'daki zincirleme kazada çok sayıda ölü ve yaralı var

Adana'nın Pozantı ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.

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Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde meydana gelen kazada aralarında 2 polis otomobilinin de bulunduğu 12 araç birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Öte yandan yolun trafiğe kapalı olduğu ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazaya kamyon ve otomobillerin karıştığı, yaralıların ambulansla hastaneler taşındığı öğrenildi.