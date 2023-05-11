BIST 4.848
DOLAR 19,56
EURO 21,40
ALTIN 1.267,91
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Togg'dan hisse yatırımı açıklaması: Dolandırıcılara itibar etmeyin!

Togg'dan hisse yatırımı açıklaması: Dolandırıcılara itibar etmeyin!

Yerli otomobil Togg, dolandırıcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Togg Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Togg hisselerine yatırım yapın' ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır, dolandırıcılara itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Henüz piyasaya sürülmeden önce dolandırıcıların gözdesi haline gelen Togg yeni bir dolandırıcılık yöntemi ile karşı karşıya. Teslimatları başlayan ve yollarda görmeye başladığımız yerli elektrikli otomobil markası bu kez ''hisse senedi yatırımı'' ve ''Togg'a ulaşma vaadi'' dolandırıcılarıyla mücadele ediyor.

"Resmi kaynaklar dışına itibar etmeyin"

Sipariş döneminde de dolandırıcılık yöntemlerine karşı açıklamalar yapan Togg, Twitter hesabı üzerinden 'dolandırıcılara itibar etmeyin' mesajı yayınladı.

Açıklamada, ''Togg hissesi satın alın, Togg hisselerine yatırım yapın, Togg yatırım için platform açıyor, Togg kazanma şansı yakalayın' başlıklarıyla gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı ilanlar çeşitli sosyal medya kanallarında paylaşılmaktadır. Bu tür paylaşımlar dolandırıcılık amaçlı olup kullanıcılarımızın resmi kanallarımız dışındaki paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce tepkisi
Devlet Bahçeli: 14 Mayıs'ı kundaklamak için karanlık eller devrededir
Devlet Bahçeli: 14 Mayıs'ı kundaklamak için karanlık eller devrededir
Fatih Erbakan 'ayrımcılığa son vereceğiz' diyerek açıkladı!
Fatih Erbakan 'ayrımcılığa son vereceğiz' diyerek açıkladı!
Rize Şehir Hastanesi için denizde dolgu çalışması tamamlandı
Rize Şehir Hastanesi için denizde dolgu çalışması tamamlandı
Bakan Süleyman Soylu duyurdu; 125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi
Bakan Süleyman Soylu duyurdu; 125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi
İsrail’in Filistinli gazeteciyi öldürmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen faili cezalandırılmadı
İsrail’in Filistinli gazeteciyi öldürmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen faili cezalandırılmadı
Edirne'de DEAŞ, PKK ve FETÖ mensubu 12 terörist yurt dışına kaçarken yakalandı
Edirne'de DEAŞ, PKK ve FETÖ mensubu 12 terörist yurt dışına kaçarken yakalandı
Kazakistan’da trafikte elektrikli skuter kullanmak isteyenlere ehliyet şartı getirildi
Kazakistan’da trafikte elektrikli skuter kullanmak isteyenlere ehliyet şartı getirildi
Muharrem İnce çekildi anketçi Hilmi Daşdemir'i arayan AK Partili isim 'moralim bozuldu' dedi
Muharrem İnce çekildi anketçi Hilmi Daşdemir'i arayan AK Partili isim 'moralim bozuldu' dedi
Trabzonspor Artem Dovbyk için harekete geçti: Flaş transferde pazarlıklar başladı!
Trabzonspor Artem Dovbyk için harekete geçti: Flaş transferde pazarlıklar başladı!
Aydın'da kayıp adamın akıbeti kötü çıktı
Aydın'da kayıp adamın akıbeti kötü çıktı
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı