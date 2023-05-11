Togg'dan hisse yatırımı açıklaması: Dolandırıcılara itibar etmeyin!

Yerli otomobil Togg, dolandırıcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Togg Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Togg hisselerine yatırım yapın' ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır, dolandırıcılara itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

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Henüz piyasaya sürülmeden önce dolandırıcıların gözdesi haline gelen Togg yeni bir dolandırıcılık yöntemi ile karşı karşıya. Teslimatları başlayan ve yollarda görmeye başladığımız yerli elektrikli otomobil markası bu kez ''hisse senedi yatırımı'' ve ''Togg'a ulaşma vaadi'' dolandırıcılarıyla mücadele ediyor.

"Resmi kaynaklar dışına itibar etmeyin"

Sipariş döneminde de dolandırıcılık yöntemlerine karşı açıklamalar yapan Togg, Twitter hesabı üzerinden 'dolandırıcılara itibar etmeyin' mesajı yayınladı.

Açıklamada, ''Togg hissesi satın alın, Togg hisselerine yatırım yapın, Togg yatırım için platform açıyor, Togg kazanma şansı yakalayın' başlıklarıyla gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı ilanlar çeşitli sosyal medya kanallarında paylaşılmaktadır. Bu tür paylaşımlar dolandırıcılık amaçlı olup kullanıcılarımızın resmi kanallarımız dışındaki paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.