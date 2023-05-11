Muharrem İnce çekildi anketçi Hilmi Daşdemir'i arayan AK Partili isim 'moralim bozuldu' dedi

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi siyasetteki dengeleri sarstı. Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, AK Parti cephesindeki havaya dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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14 Mayıs seçim sonuçların doğrudan etkileyecek karar Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi.

İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "doğrusu üzüldüm" derken, CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin” diye çağrıda bulundu.

Oyları böldüğü gerekçesiyle eleştirilen İnce'nin çekilişi için altılı masa destekçileri, "Kılıçdaroğlu'na avantaj getirecek" şeklinde yorumladı.

Millet İttifakı'nda olumlu hava estiren karar, tam tersi bir şekilde AK Parti'de moralleri düşürdü.

İktidar partisindeki havaya ilişkin durumu kamuoyu araştırmacısı Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, sosyal medyadan paylaştı.

Muharrem İnce sizin adayınız mı?

Daşdemir, "Az önce bir AK Partili aradı “Muharrem İnce’nin çekilmesi moralimi bozdu.” dedi. Ben de “neden? Muharrem İnce sizin adayınız mıydı?” dedim. Siz ne dersiniz?" diye takipçilerine sordu.