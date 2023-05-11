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Sinan Oğan'dan adaylıktan çekileceği iddiasıyla ilgili açıklama

Sinan Oğan'dan adaylıktan çekileceği iddiasıyla ilgili açıklama

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sonrası Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Sinan Oğan sosyal medyadan açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Yaşanan bu gelişme sonrası Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Oğan, Antalya programını iptal etti. Oğan’ın yarın Ankara’da olacağı öğrenildi. Bu gelişme Ankara kulislerini hareketlendirdi. Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddia edildi.

"Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Yaşanan gelişmeler üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Sinan Oğan, şu ifadeleri kullandı:

“Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul'dayım. Haber Türk Tv'de. Yarın Ankara'da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara'da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz.”

Açıklamalarına devam eden Oğan bir farklı paylaşımında ise şu ifalere yer verdi:

"Daha yeni başladık, isteyen varsa bizim lehimize çekilebilir! #OAnGeliyorNot: Yapan arkadaşın eline sağlık, çok beğendim :)"

Ümit Özdağ'dan da açıklama geldi: Yalandan ibaret

ATA İttifakı'ndaki Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ise konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA-PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın.

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