Sinan Oğan adaylıktan çekiliyor iddiası! İsmail Saymaz duyurdu

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adalığından çekilmesinin ardından Zafer Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddia edildi...

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Muharrem İnce'nin "adaylıktan çekiliyorum" açıklamasının ardından siyaset kulisleri yeni bir iddia ile çalkalandı. Gazeteci İsmail Saymaz, Zafer Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddiasını gündeme getirdi.

İsmail Saymaz, "Bana gelen bilgiler arasında Sinan Oğan’ın da adaylıktan çekileceği bilgisi de var." iddiasında bulundu. Sinan Oğan ve Zafer partisi kanadından herhangi bir açıklama gelmedi...