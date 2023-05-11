Meksika sınırında 10 binden fazla düzensiz göçmen, ABD'ye girmek için "42. madde"nin kalkmasını bekliyor

ABD'de düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. madde" uygulamasının sona ermesine saatler kala Meksika sınırında 10 binden fazla düzensiz göçmenin beklediği bildirildi.

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BBC'nin haberine göre, Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinin Belediye Başkanı Oscar Leeser, kentte iki gün sürecek Sınır Güvenliği Fuarı'na değinerek, "Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedik, sonsuza kadar bu şekilde devam edemeyiz. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor." dedi.

Leeser, son 24 saatte sınıra 10 binden fazla düzensiz göçmenin geldiğini ve bu kişilerin sınırda sıraya geçerek ülkeye girmek için 42. maddenin kalkmasını beklediklerini ifade etti.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Bölge Müdürü Joe Sanchez de sınırdaki durumu futbol maçındaki izdihama benzeterek "tam bir kaos" yaşandığını söyledi.

- 42. madde sona ererken sınırdaki güvenlik önlemleri artırılıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimince 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" gerekçe gösterilerek uygulamaya konulan Halk Sağlığı Yasası'nın bir bölümünü oluşturan "42. madde" düzenlemesi, insani koruma talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmeleri için kullanılıyordu.

ABD'de mevcut Joe Biden yönetimi de "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

ABD medyasında Meksika sınırına yakın bölgelerde yaklaşık 150 bin düzensiz göçmenin ülkeye girmek için sınır dışı edilmeyi kolaylaştıran 42. madde uygulamasının kaldırılmasını beklediği iddiaları yer almıştı.

Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla, bazı Demokratlar ise Biden'i Trump dönemini aratmayacak "göçmen karşıtı" politikalar uygulamakla suçluyor.

ABD'de "42. madde” olarak bilinen Kovid-19 dönemi yetkilendirmesinin 11 Mayıs itibarıyla sona erecek olması nedeniyle güney sınırında düzensiz göçmenlere yönelik tedbirler sıkılaştırılmıştı.

Sınır devriyesine yakalanan göçmenlerin kağıt ve mülakat işlemlerini hızlandırmak için 1100 yeni personel alınmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı da ayrıca 42. maddenin sona erecek olması nedeniyle iç göç makamlarını desteklemek için 2 Mayıs'ta ülkenin güney sınırına 1500 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, 42. madde uygulamasının sona ermesinin "açık sınır" anlamına gelmediğini söylemişti.