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Sandık görevlisi ücreti 2023 kaç para olacak, ödemler ne zaman yapılacak?

Sandık görevlisi ücreti 2023 kaç para olacak, ödemler ne zaman yapılacak?

Türkiye nefesini tuttu 3 gün sonra yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. Seçime artık geldi çattı seçim görevli ücretleri de merak konusu oldu. Seçimlerde görev alacak vatandaşlara YSK tarafında seçim ücreti ödenecek. Görev tanımına göre farklılık gösteren seçim ücretleri 2019 yılında en düşük 130 liraydı. 2023 seçimlerinde bu rakamın 600 lira olacağı konuşuluyor.

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Sandık görevlisi nasıl olunur, seçimlerde görev almak istiyorum ne yapmalıyım soruları seçime sadece 3 gün kala en çok arananlar listesinde. Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken 14 Mayıs'taki seçimlerde görev almak isteyenler de başvuru yollarını araştırıyor. 2023 seçimlerinde 4 aday cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Peki 14 Mayıs seçimlerinde görevli olacak vatandaşlar kaç para seçim görevlisi ücreti alacak?

Seçim görevlisi ücretleri her seçimde YSK tarafında belirlenir.Sandık görevlisi, sandık kurulu üyeleri, parti sandık görevlileri,  salon görevlisi ve müşahit olmak üzere farklı görevlerde birçok vatandaş seçim gününde görevli olacak.

Sandık kurulu üyeleri "ant içerek" göreve başlayacak
Sandık kurulu üyeleri 14 Mayıs Pazar günü göreve başlayacak ve oyların sayımına ilişkin belgeler ilçe seçim kuruluna teslim edilinceye kadar aralıksız çalışacak. Sandık kurulu üyeleri "ant içerek" göreve başlayacak

Seçim görevli ücreti kaç para olacak?

Seçim görevlisi ücretleri 2023 yılında ne kadar olacak sorusu ise en çok merak edilenler arasında. YSK tarafından belirlenen seçim görevli ücretleri henüz netlik kazanması. 2019 yılında yapılan son seçimde en düşük ödeme siyasi parti temsilcileri verilmişti ve 130 lira olarak ödenmişti. 

YSK tarafından ödenen seçim görevli ücretlerinin, seçim sonuçlarının ardından 15 iş günü içinde ödenmesi bekleniyor. 

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