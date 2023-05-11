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Sosyal medya paylaşımı başına bela oldu! Para kazanacağını sandı soluğu savcılıkta aldı

Sosyal medya paylaşımı başına bela oldu! Para kazanacağını sandı soluğu savcılıkta aldı

Kocaeli'de akrabasının sosyal medya sayfasında "Mesut Bey sayesinde kazandım, teşekkürler, güvenilirdir" paylaşımını görünce harekete geçen vatandaş dolandırıldı. Bin lira yatırması karşılığında 60 bin TL kazanacağını zanneden ve dolandırıcıya 7 bin 700 TL gönderen vatandaş, akrabasının hesabının çalındığını öğrenince soluğu savcılıkta aldı.

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Edinilen bilgiye göre, O.K. (46) akrabasının Instagram hesabında, "Mesut Bey sayesinde kazandım, teşekkürler, güvenilirdir" paylaşımını görmesi üzerine dolandırıcıyla iletişime geçti. Mesut isimli şahsa Instagram'dan mesaj atarak bilgi alan O.K., verilen banka hesabına bin TL yatırılması karşılığında 60 bin TL kazanabileceğini ve 60 kişilik kontenjan olduğunu öğrendi. Para kazanma vaadiyle üç kez ayrı ayrı toplam 7 bin 700 TL yatıran O.K., akrabasının Instagram sayfasının çalındığını öğrenince dolandırıldığını anlayarak, şikayette bulundu.

"Bin TL yatırmam karşılığında 60 bin TL kazanacağımı söyledi"

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Salonda mağdur O.K. hazır bulunurken, tutuksuz sanık Ö.İ. duruşmaya katılmadı. Başından geçenleri anlatan O.K., "Para kazanma vaadiyle dolandırıldım. Bir akrabamın Instagram sayfası üzerinden paylaştığı, 'Mesut Bey sayesinde kazandım, teşekkürler, güvenilirdir' yazısını görünce bilgi almak için Mesut isimli şahsa Instagram sayfası üzerinden yazdım. Şahıs bana bir şirketleri olduğunu, bin TL yatırmam karşılığında 60 bin TL kazandırdıklarını ve sadece 60 kontenjan olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ö.İ.’nin adına kayıtlı banka hesabına para yolladım. Daha sonra telefonla iletişime geçerek parayı yatırdığımı söyledim. Karşıdaki şahıs da bana Whatsapp üzerinden evrak göndererek, 60 bin TL kazandığımı söyledi. Sanık daha fazla para kazanabilmem için 4 bin 250 TL daha yatırmamı istedi. İstediği parayı da aynı hesap numarasına yolladım. 3 defa toplam 7 bin 700 TL para yolladım ancak bana bir geri dönüş sağlanmadı. Araştırdığımda akrabamın Instagram sayfasının çalındığını ve dolandırıldığımı öğrendim. Şikayetçiyim, zararım karşılanmadı" dedi.

4 yıl hapis

Mahkeme heyeti, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren Ö.İ.’nin suçunun sabit olması sebebiyle 4 yıl hapis ve 15 bin 500 TL para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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