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Aydın Didim’de 46 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın Didim’de 46 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 46 düzensiz göçmen ile birlikte organizatör yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Akyeniköy Mahallesi’nde 46 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili yapılan detaylı araştırma sonucu düzensiz göçmenleri bölgeye getiren, barınma ve erzak ihtiyaçlarını karşılayan 2 organizatör olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu 1 organizatör yakalanırken, diğer organizatörün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yakalanarak gözaltına alınan organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

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