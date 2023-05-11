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Evde başlayan yangın kapıdaki aracı eritti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evde başlayan yangın kapıdaki aracı eritti

TOKAT'ta bir evde başlayan yangın park halindeki aracın plastik parçalarında erimelere neden oldu. Aracın son hali şaşkına çevirdi.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde sabah saat 08.00 sıralarında bir evde kat kaloriferi kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıktı. Çıkış kapısının etrafını saran alevleri gören Nurettin ve Gülay Aydın, camdan aşağı atladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Aydın ailesine ait olan ev yakınında park halindeki aracın plastik aksamı alevlerin etkisiyle eridi.

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