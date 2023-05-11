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Güney Kore, ülkeye gelenlere Kovid-19 karantinası ve test zorunluluğunu kaldırıyor

Güney Kore, ülkeye gelenlere Kovid-19 karantinası ve test zorunluluğunu kaldırıyor

Güney Kore, ülkeye gelenlere Kovid-19 karantinası ve test yapma zorunluluğunun haziranda kaldırılacağını duyurdu.

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Seul yönetimi, söz konusu kararını, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), "halk sağlığı acil durumunun" sona erdiğine dair açıklamasının ardından aldı.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), hazirandan itibaren Kovid-19 alarm durumunun kritik seviyeden "uyarı" seviyesine indirileceğini açıkladı.

Bu kapsamda, ülkeye giriş yapanlardan Kovid-19 görülenlere uygulanan 7 günlük karantina ve ülkeye girişten 3 gün önce test yapma zorunluluğu kaldırılırken, küçük hastane ve sağlık merkezlerinde de maske takılması zorunlu olmayacak.

Sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin 5 gün kendilerini izole etmeleri tavsiyesini sürdürdü.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, "yaklaşık 3,5 yılın ardından halkın normal hayatına dönmesinden dolayı mutluluğunu" ifade etti.

Yoon, hükümetin gelecek yıllarda görülebilecek salgınlarla mücadele için kapasitesini geliştirmek için adımlar atacağını kaydetti.

KDCA yetkilisi Youngmee Jee ise virüse karşı tedbirlerin çok erken gevşetildiği eleştirilerini reddederken, yüksek oranda aşılamalar sayesinde salgının yavaşladığına işaret etti.

Youngmee, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin istikrarlı şekilde düşüşte olduğunu ve grip kaynaklı ölümlere yaklaştığını kaydetti.

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