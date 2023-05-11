BIST 4.688
DOLAR 19,57
EURO 21,42
ALTIN 1.274,95
HABER /  DÜNYA

Sigaraya yönelik yeni yasaklar getiriyorlar

Sigaraya yönelik yeni yasaklar getiriyorlar

Portekiz'de sol hükümet, hazırladığı yasa tasarısıyla sigara satış makinelerinin kaldırılmasının da aralarında olduğu sigara içimine ve satışına karşı yeni yasaklar getirmeyi planlıyor.

Abone ol

Tasarıya göre, okul, üniversite, hastane gibi kamu binalarının yakınlarında açık alanlarda bu yıldan itibaren sigara içmenin yasaklanması, 2025'ten itibaren de bar, restoran, havaalanı, konser salonu, fuar ve sergi alanları gibi yerlerde sigara satış makinelerinin kaldırılması öngörülüyor.

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek meclise gönderilen Tütün Yasası'nda değişiklikleri içeren tasarının amacının, "halk sağlığını teşvik etmek" olduğunu belirten hükümet yetkilileri, "sigara tüketimini caydırmak ve sigaraya erişimi azaltmak için gerekli önlemlerin alınacağını" vurguladı.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Sağlığı Teşvik kurumundan sorumlu Devlet Sekreteri Margarida Tavares, basına yaptığı açıklamada, mevcut durumda sigara içmeye izin verilen çok az yerin olduğuna dikkati çekerek, "2040'a kadar sigarasız bir nesil yaratmak istiyoruz ve bunun mümkün olduğuna gerçekten inanıyoruz." dedi.

Tavares, sigara yasağının cezaevleri gibi bazı yerleri kapsamayacağını ifade etti.

Tasarının kısa sürede mecliste görüşülüp kabul edilmesi, 23 Ekim'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Portekiz'de 2007'de yürürlüğe giren Tütün Yasası sonrasında ülkedeki sigara içenlerin sayısında ciddi düşüşlerin olduğu belirtiliyor.

Porto Üniversitesi Kamu Sağlığı Enstitüsünün yayımladığı araştırmaya göre, ülkede 13 yaşındaki gençlerde sigara içmeyi deneme oranı, 2003'te yüzde 19,9 iken 2018'de bu oran yüzde 3,9'a gerildi. Diğer yandan 2006'da yüzde 20,9 olan Portekiz'deki sigara içme oranı, 2019'da yüzde 19'a düştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Elvan Böke kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün sahibi oldu
Elvan Böke kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün sahibi oldu
Bölücü terör örgütüne yönelik "Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonları başladı
Bölücü terör örgütüne yönelik "Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonları başladı
SİVAS'ta sportif analiz ve test laboratuvarı açıldı
SİVAS'ta sportif analiz ve test laboratuvarı açıldı
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okul öncesi eğitimde ek ücreti kaldırıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okul öncesi eğitimde ek ücreti kaldırıyoruz
Bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayet anı kamerada: Saniyeler içinde yere yığıldı!
Bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayet anı kamerada: Saniyeler içinde yere yığıldı!
İş arayanlar dikkat! 492 sözleşmeli personel alınacak işte başvuru tarihleri
İş arayanlar dikkat! 492 sözleşmeli personel alınacak işte başvuru tarihleri
Avrupa Parlamentosu komiteleri yapay zekaya katı kurallar hazırladı
Avrupa Parlamentosu komiteleri yapay zekaya katı kurallar hazırladı
Galatasaray Nef'in yeni başantrenörü belli oldu
Galatasaray Nef'in yeni başantrenörü belli oldu
“Gazze Şeridi’nden İsrail'e 507 roket fırlatıldı”
“Gazze Şeridi’nden İsrail'e 507 roket fırlatıldı”
Son anda çıkacak seks kasetinin etkisi! Ahmet Hakan yazdı
Son anda çıkacak seks kasetinin etkisi! Ahmet Hakan yazdı