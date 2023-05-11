SİVAS'ta sportif analiz ve test laboratuvarı açıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen, farklı branşlarda milli takımlara da hizmet verecek sportif analiz ve test laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi.

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Spor Bilimleri Fakültesi Hamza Yerlikaya Spor Salonu'nda kurulan laboratuvarın açılışını, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız yaptı.

Açılışın ardından tesisi gezen Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, laboratuvarın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Merkezinin (CÜBAP) desteğiyle kurulduğuna dikkati çekerek, "Şu an içinde bulunduğumuz laboratuvar; sportif analiz ve test laboratuvarı. CÜBAP tarafından desteklenerek 3,5 milyon liraya aldığımız cihazlar sayesinde hem şehrimizden hem de bölgemizden gelen sporcularımızın testleri, analizleri burada yapılacak." dedi.

Yıldız, laboratuvarın hem Sivas hem de bölge için önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek, "Burada birkaç eski cihaz vardı ama onlar da Türkiye Kayak Federasyonu tarafından verilmişti. Burada çok önemli cihazlar var. Hem öğrencilerimize hem de sporla uğraşan herkese testler, analizler yapabileceğiz. Şehrimize, bölgemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Kentte kayak başta olmak üzere çeşitli spor branşlarında düzenlenecek hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda milli takım düzeyinde analiz ve testlerin burada yapılabileceğini kaydeden Yıldız, üniversite öğrencilerinin antrenörlük eğitimlerinde laboratuvarın oldukça faydalı olacağını vurguladı.

Alim Yıldız, son teknolojik cihazlarla donatılan laboratuvarın, bölgenin en kapsamlıları arasında yer aldığını sözlerine ekledi.