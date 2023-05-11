Son anda çıkacak seks kasetinin etkisi! Ahmet Hakan yazdı

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Muharrem İnce'nin seks kaseti çıkacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ahmet Hakan, "O siyasiye oy vermeyi bayağı bir düşünürüm." dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu’na kaset kumpasıyla yol açan FETÖ, şimdi de Kılıçdaroğlu adına Muharrem İnce’yi imha etmek için sahte görüntülerle kumpas kurmakla suçlanıyor.

İnce'ye ait olduğu iddia edilen kaset "Ali Yeşildağ'ın hesabından yayınlanacak" dendi.

Muharrem İnce iddialara ilişin sosyal medya hesabından "Ortada gerçek bir dekont yokken, gerçek bir kaset yokken, gerçek bir jeep yokken; bunları varmış gibi göstermek alçaklıktır, şerefsizliktir. Olmayan bir kaset ile ilgili “özel hayatın gizliliği" veya "ister gerçek olsun, ister sahte" değerlendirmesi yapmak kumpasçılara hizmet… " paylaşımında bulundu.

"O siyasiye oy vermeyi bayağı bir düşürünüm"

Kaset tartışmalarına katılan Ahmet Hakan, "Son anda çıkacak seks kasetinin bendeki etkisi" ara başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ’nün seks kaseti uzmanı fareleri, son anda herhangi bir siyasinin seks kasetini hayasızca ortaya sererse... Bendeki etkisi şöyle olur:

- O siyasiyi mazlum kabul ederim.

- O siyasiye yönelik tüm siyasi eleştirilerimi paranteze alırım.

- O siyasinin yaptığından çok, o siyasiye yapılanı ahlaksızlık olarak görürüm.

- O siyasiye oy vermeyi bayağı bir düşünürüm.