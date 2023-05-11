YKS adaylarına sınavda başarı getirecek ipuçları

YKS sınavına sayılı haftalar kaldı. Sınav öncesinde besin kontrolü ve kaygı problemlerini ortadan kaldırmak için yapılması gerekenleri, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Beyzanur Arabacı ile Fen Bilgisi Öğretmeni Ezgi Zeynoğlu açıkladı.

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Eğitimini tamamlamak ve mesleğini eline almak için üniversite hayali kuran gençler, 17-18 Haziran tarihlerinde YKS sınavına girecek. YKS'ye sayılı haftalar kalırken, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Beyzanur Arabacı ile Fen Bilgisi Öğretmeni Ezgi Zeynoğlu, sınava girecek adaylara uyarılarda bulundu.

"Turlama tekniği kullanılmalı"

Öğrencinin sınava özgüvenli şekilde başlaması gerektiğini ifade eden Beyzanur Arabacı, "Sınavımız 10.15'de başlıyor. Öğrenci masa başına oturduğunda öncelikle 'Eyvah, ben ne yapacağım?' diye oturmak yerine 'Bu zamana kadar çalıştım. Emeklerimin karşılığını alacağım' şeklinde özgüvenli başlamalı. Sınav esnasında bizlere bir süre tanınıyor. Sayfalar kontrol ettiriliyor. Bu sorulara çok fazla bakıp 'Sınav benim için zor geçecek' gibi düşüncelere girilmemesi gerekiyor. Sınav başladığında ise yandaki öğrenciye çok fazla bakılmaması gerekiyor. O farklı bir konudan başlamış olabilir. Bunları öncelikle kabul etmeniz gerekiyor. Turlama tekniğini öneriyorum ben. Sınavda yüzde 10 sorular çok kolay çıkıyor. Yüzde 20 kolay, yüzde 40 normal, yüzde 10 tekrar çok zor kalan yüzde 20'lik kısım ise zor şeklinde çıkıyor. Turlama tekniği ile birinci numaradan itibaren son soruya kadar öncelikle çok kolay olan sorulara bakmalı. Çok kolay olan soruları anlamak için ne yapılması gerekiyor? 1 dakikasını alıyorsa, 1 dakikadan fazla onu oyalıyorsa o soruya işaret bırakabilir. İkinci turda ise işaretleme yaptığı soruları yapacak. Ondan sonra devam etmeli. İkinci turda 1.5 dakika olmalı sorunun cevaplanması için. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Türkçe kısmı bittikten sonra bakmalıyım denilmeli. Optik teste işaretlemeler yapıldığında tüm test bittikten sonra işaretleme yapmak sorun oluşturabilir. Bunları öğrencilerimize tavsiye etmiyoruz. Yapamadığımız sorularda sorunun üzerine konuyu yazsınlar geriye dönük baktıklarında karalamalarını silsinler, daha temiz bir sayfa gördüklerinde daha az telaşa kapılacaklardır" dedi.

"Öğrenciler için kahvaltı çok önemli"

Sınav öncesinde besin tüketiminin önemli olduğunu, öğrencilerin öğün atlamaması gerektiğini vurgulayan Fen Bilgisi Öğretmeni Ezgi Zeynoğlu ise "Sayılı haftalardan bahsediyoruz. Bu dönemlerdeki beslenmeler öğrencilerin dikkatlerini nasıl toplayabileceklerini, enerjilerini nasıl kullanabilecekleri konusunda çok önemli olacak. Öğrencilerin sınava birkaç hafta varken yedikleri yemekleri düzenlemeleri gerekir. Özellikle yoğun bir döneme girdikleri için öğün atlama alışkanlıklarını gösteriyorlar. Kahvaltı öğrenciler için çok önemlidir. Kahvaltı yapmadıkları zaman öğrencilerin kan şekerleri dengelenmediği için ders çalışırken dikkat kaybı odaklanma gibi problemler çıkabiliyor. Kahvaltıda ağır ve uzun olmamalı. Kısa olması yeterli olacaktır. Ufak atıştırmalıklar yapabilirler. Çay ve kafein ağırlıklı kahve içmemeleri önemli. Bitki çayları içebilirler. Sınavın son 1-2 haftasında çay ve kahveyi azaltmak gerekiyor. Kafein öğrencilerde çok fazla tüketildiğinde dikkat dağılmasına sebep olabiliyor. Antioksidan ve C vitamini içeren içeceklere ağırlık vermeliler. Kahvaltıdan sonra öğün atlamamak çok önemli. Ara öğünlerde çikolata ve şekerlerden uzak durulmalıdır. Acıkınca tatlı ve çikolata kesinlikle yenilmemelidir. Bu ürünler beynin gerekli olan kan şekerini karşılamıyor. Öğrencilerin kan şekerlerinde düzensizlik olabiliyor. Meyve veya tam tahıllı ürünler ara öğünde yenilmeli. Son haftaya girildiğinde ise daha önce tüketmedikleri besinleri tüketmemeliler. Hep rutinlerinde olan besinleri yesinler. Hiçbir şeyi bir anda bırakmasındalar. Vücutlarında herhangi bir değişiklik yapmamaya özen göstersinler. Son günlere gelindiğinde çay, kola ve kahve azaltılmalı. Stres artacağı için uyku düzeni bozukluğu olmasın. Bitki çayları içebilirler. Stres ve kaygı düzeyleri azalacaktır" diye konuştu.