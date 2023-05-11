Bakan Bekir Bozdağ: Meral Akşener tabanını eritiyor ve kaybediyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sayılı gün kalan seçimlere yönelik dikkat çeken değerlendirmeler yaptı, altılı masa ortağı İYİ Parti lideri Meral Akşener'i eleştirdi. Bozdağ, "Sayın Akşener'in şunu demesi lazım, 'Kandil açıklamayı yaptı, Kandil'in desteklediği adamın peşinden ben gitmem. Ona da oy istemem, ona da destek vermem'. Bunu demesi lazım. Demediği için de tabanını eritiyor ve kaybediyor." dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katıldığı canlı yayınında soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir soru üzerine Bozdağ, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turda sonuçlanacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçileceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "HDP'nin olduğu yerde biz yokuz" dediğini aktaran Bozdağ, "Bu büyük büyük lafları yapıp sonra bu lafları yapmamış gibi davranmanın bir alemi var mı?" sorusunu yöneltti.

Adalet Bakanı Bozdağ, İYİ Parti'nin anketlerdeki oy oranının yüzde 7'nin altına düştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mansur Bey, 'Kandil'i başlarına yıkacağız' diyor, Yeşil Sol Parti bayrakları sallanıyor o kalabalıkta. Bu destekten sonra o masadan niye kalkmıyorsun? Kalkmayınca millet ne yapıyor, fatura kesiyor. O yüzden de İYİ Parti'nin tutarsız politikaları nedeniyle, hem de CHP'nin bu konudaki ikircikli tutumu nedeniyle halk orada bir fren yaptı. Öte yandan bizim tabanımız bu ülkedeki muhafazakar kesim de orada bir ayağa kalkış yaptı. Meydanlar oradan kaynaklanıyor.

Şimdi normalde tutarlı olsa Sayın Akşener'in şunu demesi lazım, 'Kandil açıklamayı yaptı, Kandil'in desteklediği adamın peşinden ben gitmem. Ona da oy istemem, ona da destek vermem'. Bunu demesi lazım. Demediği için de tabanını eritiyor ve kaybediyor. Şimdi ne yapıyorlar? İşte 'Cezaevinde Öcalan ile görüşme var, şurada şu var' diye güya terör örgütünün verdiği bu desteği kamufle etmek istiyorlar. 'Onlar öyle açıklama yapıyorlar ama AK Parti de gitti, cezaevinde görüşmeler yapıyor' diyor. Bunu kim diyorsa yalan söylüyor. Bunu iddia edenler, yalancıların şahıdır. Yok böyle bir şey."