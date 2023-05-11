Rus e-ticaret sektöründe Türk ürünlerine talep hızla artıyor

Rusya'nın önde gelen e-ticaret platformu Ozon Global Direktörü Stepan Gusamov: - "Türkiye'deki büyüme potansiyelini görüyoruz ve hem Türk iş ortaklarımıza hem de Rusya’daki müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için ekibimizle birlikte çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"

Abone ol

Rusya'nın önde gelen e-ticaret platformu Ozon Global Direktörü Stepan Gusamov, Türk ürünlerine yönelik talebin Rusya'da hızla arttığını belirterek, "Türk markaları ve üreticileri, Rusya'da giderek artan bir popülerlik kazanmaktadır. Ozon'daki siparişlerin hareketliliği artıyor, 2022 yılında Rus müşteriler, 2021 yılına göre Türk ürünleri siparişlerini 14 kat artırdılar." dedi.

Gusamov ve Ozon Türkiye Direktörü Hazal Maraş, geçen yıl İstanbul’da bir ofis açarak Türkiye’deki çalışmalarını hızlandıran şirketin son dönemdeki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Ozon’un, İstanbul'da açılan ofisle yerel satıcıları, teknoloji ve lojistik ortaklarla iş birliği yaparak Rus tüketicilere ihtiyaçları olan ürün gruplarını en hızlı şekilde sağlamayı amaçladıklarına işaret eden Gusamov, “Bu hedef doğrultusunda, yerel markalarımızın yanı sıra Rusya pazarından 2022 yılında çekilen markaları ve ürün gruplarını da pazaryerimiz üzerinden sunmak için çalışmaktayız. Bu faaliyetler, Türkiye pazarında güçlü bir organizasyon olarak konumumuzu sağlamlaştırmamıza olanak tanıdı.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ofisinin kurulmasından bu yana Ozon’daki satıcıların sayısının 7 kat artarak beklentilerin üzerine çıktıklarını belirten Gusamov, “Bu büyüme ciromuzda ise 2022/2023 karşılaştırmasında 14 kat. Bu rakamlar pazaryerimizin ve Rusya’daki e-ticaret talebinin satıcılarımız için ne kadar büyük bir fırsatı barındırdığını da göstermektedir.” dedi.

Gusamov, Türkiye pazarındaki satıcıların, uluslararası pazaryerleri üzerinden e-ihracat operasyonlarını da gündemlerine almalarının, bu operasyonun ülkeye giriş zamanını başarılı kıldığını vurgulayarak, “Bu doğrultuda, Türkiye'deki büyüme potansiyelini görüyoruz ve hem Türk iş ortaklarımıza hem de Rusya’daki müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için ekibimizle birlikte çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

- İnternet üzerinden sipariş veren Rusların sayısı yüzde 43 arttı

Rusya’daki e-ticaret pazarının hızlı bir gelişim aşamasından geçtiğini anlatan Gusamov, “Pandemiden itibaren insanların çevrim içi alışveriş yapma alışkanlıkları artmıştı fakat geçen yıl yaşanan küresel değişiklikler ile Rusya’daki e-ticaret gelişiminin odak noktası pazar yerleri oldu.” dedi.

Geçen yıl internet üzerinden alışveriş yapan Rusların sayısında yıllık yüzde 43 büyüme yaşandığını kaydeden Gusamov, 72 milyon kişinin de 2022’de Rusya’da aktif olarak çevrim içi alışveriş yaptığını ve bu müşterilerin yarısının da Ozon kullanıcısı olduğunu söyledi.

Rusya’nın Türk satıcılar için önemli fırsatlar barındırdığına işaret eden Gusamov, “Bu rakamın büyüklüğünü göz önüne alırsak Türk satıcılar ile iş birliğinin ne kadar karlı olabileceğini görebiliriz. Türk satıcılarla iş birliğinin geliştirilmesinin Rusya ve Türkiye arasındaki sınır ötesi ticareti artıracağını ve bunun da hem yerel e-ticaret pazarının hem de her iki ülke için de e-ihracatın gelişimi üzerinde olumlu bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Ürünlerimize yoğun bir ilgi var ve biz bu ilgiyi satıcılarımız ile buluşturmak için heyecanlıyız.” ifadelerini kullandı.

- Türk ürünleri siparişi 14 kat arttı

Gusamov, Rusya’da son dönemde Türk markalarına yoğun bir ilgi olduğunun altını çizerek, “Türk markaları ve üreticileri, Rusya'da giderek artan bir popülerlik kazanmaktadır. Ozon'daki siparişlerin hareketliliği artıyor, 2022 yılında Rus müşteriler, 2021 yılına göre Türk ürünleri siparişlerini 14 kat artırdılar.” dedi.

Rusya’da en fazla talep gören Türk ürünlerine ilişkin de bilgi veren Gusamov, “Rusya'daki müşteriler Türkiye'den giyim, ev ürünleri, çocuk oyuncakları, kahve ve lokal gıda ürünleri, küçük ev aletleri ve kişisel bakım ve sağlık kategorilerindeki ürünleri sipariş ediyor. Sezonsal olarak talep gören ürünler değişmektedir, burada kilit nokta satıcılarımızın maksimum adette farklı ürünü sisteme yüklemeleridir.” diye konuştu.

Gusamov, Ozon olarak yoğun tedarikçi planlarının bulunduğu ve ürün yelpazesini gün geçtikçe genişlettiklerini kaydetti.

- Türk üreticilerin ürün yelpazesini artırması hedefleniyor

Ozon Türkiye Direktörü Maraş da Ozon’un, Türk satıcılar için büyük fırsatlar sunabilen Rusya’nın lider e-ticaret platformu olduğunu söyledi.

Yeni satıcıların ücretsiz bir şekilde Ozon’a kayıt olduklarını, yerel ekiplerin ise satıcılara danışmanlık hizmeti sağladıklarına işaret eden Maraş, “Satıcılarımız tüm bu sürece dahil olduklarında pazaryerimizdeki satıcılar 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya erişim sağlarlar. Bu, sadece vitrinleri görmekle kalmayıp, alışveriş yapmaya gelen kişileri de kapsamaktadır. Böyle geniş bir müşteri kitlesi, girişimciler için işlerini ve satışlarını büyütmeleri açısından çok büyük bir fırsattır.” yorumunu yaptı.

Satıcıların, Rusya’daki en geniş lojistik ağlarından birine erişim de kazandıklarını anlatan Maraş, “Tüm Rusya çapındaki 25 binden fazla sipariş teslimat noktasını kullanma yetkisine de sahip olurlar. Bu altyapı, ülkede yaşayan her iki kişiden birinin 10 dakikadan daha az bir süre içerisinde teslimat noktalarına ulaşabileceği şekilde oluşturuldu.” ifadelerini kullandı.

Maraş, lojistik kolaylıkların yanı sıra Ozon’un platformdaki satıcılar için özel analiz ve tanıtım araçları da sunduğunun altını çizdi.

Rusya’daki ürün yelpazesini genişletmek amacıyla Türkiye’den yerel satıcıları platformlarına çekmeyi planladıklarını belirten Maraş, “Amacımız, 2024 yılına girmeden 3 binden fazla Türk üreticiyi ve girişimciyi çekerek yeni ürün sayımızı ve Türk üreticilerinin ürün yelpazesini 5 milyon ürün üzerine çıkarmaktır.” dedi.

Geçen yıl Türkiye’den Rusya’ya teslimat hizmetini başlattıklarını anlatan Maraş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeni bir lojistik hizmeti olan Ozon Global Partner Teslimatı, Türkiye’den Rusya’ya yapılan teslimatların sürelerini satıcıların ürünleri toparlama işlemleri hariç 6-8 güne kadar düşürdü. Bu teslimat düzeniyle tüm nakliye aşamaları Ozon Global tarafından kontrol edilmektedir ve teslimatların zamanında ve kaliteli olmasına olanak sağlamaktadır. Bunu yaparken Türkiye’de bilinirliği yüksek olan lojistik partnerlerimiz ile çalışıyoruz. 2024 ve sonrasında ise büyüyen operasyonumuz için farklı depolama çözümleri ve tamamlama hizmeti planlarımız bulunmaktadır.”