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Bosnalı Sırp lider Dodik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '14 Mayıs' desteği

Bosnalı Sırp lider Dodik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '14 Mayıs' desteği

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Türkiye'de yapılacak genel seçimlere sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek mesajı vererek, "Erdoğan, bölge ve dünya çapında istikrar için oldukça kararlı bir şekilde hareket eden barış ve diyalog adamıdır. Kendisinin ısrarlı tutumu, vatanseverliği ve kararlılığı sayesinde Türkiye bugün gelişmiş ve modern bir ülke” dedi. Dodik, Türkiye'de yaşayan Bosna Hersek kökenlileri Erdoğan'ı desteklemeye çağırdı.

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Bosna Hersek’teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nin Başkanı Milorad Dodik, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek mesajı verdi.

Dodik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgedeki barış ve güvenliği koruma konusundaki rolüne dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ve dünya çapında istikrar için oldukça kararlı bir şekilde hareket eden barış ve diyalog adamıdır. Ayrıca, önemli görüşleri paylaştığımız liderlerden biridir. Dayton Barış Anlaşması ve Bosna Hersek Anayasası’na saygı gösterme konusundaki tutumunu özellikle takdir ediyoruz" dedi.

"Onun sayesinde Türkiye modern bir ülke"

Dodik, Erdoğan’ın Bosna Hersek’e karşı dostça tavır takındığını, taraf seçmediğini, yerel politikacılar arasındaki diyaloğa destek verdiğini ve ülkenin iç meselelerine dışarıdan çözüm dayatmadığını vurguladı. Türkiye’de yaşayan Bosna Hersek kökenlileri pazar günü yapılacak seçimlerde Erdoğan’ı desteklemeye çağıran Dodik, “Şimdiye kadar ülkesine olan ilgisini, liderliğini kanıtladı. Kendisinin ısrarlı tutumu, vatanseverliği ve kararlılığı sayesinde Türkiye bugün gelişmiş ve modern bir ülke” diye konuştu.

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