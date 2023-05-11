İpek Özkal Sayan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İpek Özkal Sayan eşi kimdir?

Memleket Partisi Lideri ve cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin rahatsızlanmasının ardından açıklama yapan Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan'ın hayatı merak konusu oldu. Bir dönem eşi Sinan Sayan'ın çalıştığı yer ile de çok konuşulan İpek Özkal Sayan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

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İpek Özkal Sayan'ın kariyeri ve eşi merak konusu oldu. Bugün arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri de İpek Özkal Sayan oldu. Memleket Partisi'nin Sözcüsü ve Kamu Politikaları ve Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan İpek Özkal Sayan kaç yaşında, aslen nereli soruları merak edildi. Peki İpek Özkal Sayan'ın eşi Sinan Sayan kimdir, ne iş yapar?

İpek Özkal Sayan kimdir?

İpek Özkal Sayan, Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirmiştir. Türkiye’de “Sağlık Sektörü Örneğinde Devletin Küçültülmesi ve Etkenleştirilmesi Çalışmaları” adlı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmuştur. Akabinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Bölümü'nde başladığı Doktora Programı'nı “Türkiye’de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi” teziyle tamamlamıştır. 2005 yılında Doktor unvanı, 2013 yılında doçent unvanı ve 2021 yılına profesör unvanı almıştır. Kamu yönetimi alanında yazdığı çeşitli makaleler bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir.

İpek Özkan Sayan siyasi kariyeri

İyi derecede İngilizce ve orta derecede İtalyanca bilen Sayan, Memleket Partisi kurucu üyelerindendir ve merkezi yönetim kurulu üyesidir.Memleket Partisi Kamu Politikaları ve Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'dır. 21 Haziran 2022 tarihinde parti sözcüsü olmuştur.